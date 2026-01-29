El duelo entre Juárez y Cruz Azul se jugará este viernes dentro de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en sumar puntos que les permitan escalar posiciones en el arranque de la fase regular. Para que no se te pase, te contamos a qué hora inicia el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Juárez vs Cruz Azul: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Este viernes se vivirá un duelo exigente en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez entre dos equipos que no quieren perder las tres unidades para seguir en la pelea por un sitio en la Liguilla. Bravos de Juárez intenta consolidar su proyecto y hacerse fuerte como local, mientras que Cruz Azul comienza a mostrar señales de solidez tras un inicio irregular.

El conjunto fronterizo ha tenido un arranque con altibajos. Aunque su mejor rendimiento se ha dado como visitante, en casa todavía tiene pendiente regalarle a su afición la primera victoria del torneo. Bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha, Juárez busca mantener una propuesta competitiva y mayor equilibrio.

Del otro lado, La Máquina llega en claro crecimiento. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón suma dos triunfos consecutivos y presume solidez defensiva. Aunque su ataque ha sufrido ajustes por bajas sensibles, Cruz Azul sigue siendo uno de los planteles más completos de la Liga MX y parte como favorito para este compromiso.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Cruz Azul de la J4 - Liga MX

Este viernes 30 de enero, Juárez recibirá a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la J4 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse EN VIVO a través de televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 30 de enero de 2026, 21:06 horas

Viernes 30 de enero de 2026, 21:06 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, Azteca 7, TV Azteca y Azteca Deportes Network

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF