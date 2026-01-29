Alexis Vega confiesa que estuvo dispuesto a reducir su salario con tal de quedarse en Chivas

El delantero mexicano Alexis Vega reveló que en las dificultades que vivió en su última etapa con el club, estuvo dispuesto a reducir su salario con tal de continuar en la institución Rojiblanca.

El ahora jugador del Toluca habló con franqueza sobre ese episodio de su carrera, haciendo una profunda autocrítica personal, durante su participación en el podcast La Chica del Banquillo.

"Viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario, obviamente yo quería hacer todo para poder quedarme, no me dieron la oportunidad y cuando me dicen que no, obviamente yo ya estaba pensando en qué iba a hacer, en dónde iba a parar", dio a conocer en entrevista para ESPN.

Más allá del aspecto contractual, Vega reconoció que su paso por el Rebaño Sagrado estuvo marcado por errores de madurez y profesionalismo, especialmente por haber llegado muy joven al primer equipo.

"Me faltó, yo creo que mentalidad y profesionalismo en todos los sentidos de mi carrera. Llegué muy joven, a los 19 años, y obviamente uno no sabe o nunca le dicen qué es lo que es representar a Chivas, más allá de representar a un gran equipo, uno de los grandes, es representar una historia, es representar valores dentro y fuera de la cancha. Por algún momento llegas a perder el piso y bueno, yo creo que fue eso más que nada", agregó.

A pesar de su salida y de los señalamientos que rodearon su etapa final en Guadalajara, Alexis Vega defendió su aporte futbolístico y aseguró que sus números respaldan su rendimiento, incluso tiempo después de haber dejado al equipo.

"Después, desde mi llegada y hasta la fecha, y eso que ya tengo dos años fuera de Chivas, creo que soy el jugador que más goles y más asistencias tiene hasta el momento", concluyó.

