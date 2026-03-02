El arbitraje mexicano está al pendiente de más información luego de que se confirmara que el silbante César Ramos Palazuelos no puede regresar al país debido a los ataques en Medio Oriente y al cierre del espacio aéreo en esa zona del mundo.

El nazareno, dos veces mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, se encuentra en Doha, capital de Qatar, ya que su vuelo de regreso tuvo que ser desviado por el conflicto entre Israel e Irán.

¿Por qué César Ramos está en Qatar?

César Ramos se encontraba en Arabia Saudita tras recibir la invitación para dirigir el encuentro entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, de la liga de ese país. En ese partido lo acompañaron los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes integran su tripleta arbitral.

Cuando el grupo se disponía a regresar, para primero hacer escala en Dallas, Estados Unidos, su vuelo tuvo que ser redirigido a territorio qatarí ante el cierre del espacio aéreo derivado de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Desde entonces se encuentra en Doha a la espera de que se normalicen las condiciones para poder seguir su trayecto.

Ramos Palazuelos es uno de los jueces centrales con mayor experiencia internacional, y uno de los considerados mejores árbitros de la Liga MX.

México confirma 7 mil mexicanos en Medio Oriente

Ayer, el Gobierno de México informó sobre la situación de los connacionales que se encuentran en países de Medio Oriente, justo como ocurre con el árbitro originario de Sinaloa.

El domingo 1 de marzo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informó que hay cerca de 7 mil mexicanos en la región y que todos están a salvo.

En un video difundido en redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que tuvo una reunión de trabajo con representantes de México en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Qatar, con el objetivo de conocer las condiciones actuales y la situación de quienes residen o se encuentran en tránsito.

"No hay un solo reporte de alguno que haya sufrido alguna agresión a su integridad física, lo cual son buenas noticias", afirmó de la Fuente.

Además, detalló que gran parte de los mexicanos en tránsito se encontraban como turistas y reiteró que las embajadas mexicanas permanecen atentas "de todas y de todos" para brindar apoyo en materia de protección y asistencia consular.

