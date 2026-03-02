Los recientes días de tensión en Guadalajara por los acontecimientos del pasado 22 de febrero pusieron en duda la realización del partido, al igual que otros eventos, para salvaguardar la integridad tanto de los aficionados como de los jugadores y todos los involucrados, pero la organización tuvo el respaldo para poder mantenerlo en pie.

"Lo primero que buscamos fue seguridad y confianza. Cuando el Gobierno del Estado, que siempre nos la dieron, igual que Guadalajara, Zapopan y cada uno de los cuerpos policiacos, siempre cuidando eso, siempre se tuvo la oportunidad de tener el partido ahí. Aunado a la confianza, seguridad y el apoyo de cada una de las delegaciones, embajadores, mucha gente, hoy 2 de marzo estamos listos para recibir la Copa de Leyendas", dijo Carlos de la Torre, director de OCESA Jalisco al respecto, durante la conferencia de prensa previa al partido.

"La primera Copa de Leyendas donde, en un momento como este, lo único que nos hace es decir que cuando nos unimos, estamos organizados y hay confianza y seguridad, las cosas siempre pasan como tienen que pasar", añadió de la Torre.

Rafa Márquez también habló sobre el tema desde su perspectiva acerca de la situación que puso a la ciudad en alerta, señalando que "es algo que ya hemos vivido durante mucho tiempo en el país y desafortunadamente suelen suscitarse; no queremos dar esta imagen al mundo. Tenemos una gran responsabilidad a menos de tres meses de ser anfitriones de un Mundial y hay que intentar unirnos para poder dar otra imagen. México es mucho más de lo que se ha mostrado en las últimas semanas; somos un gran país".

"Debemos intentar fortalecer y darle otra vez la confianza a nuestros visitantes y demostrar de lo que estamos hechos. Yo creo que este evento también favorece a devolverle esa confianza a los que nos puedan visitar en un futuro para el Mundial", mencionó Márquez.

Incluso Fernando Hierro, quien vivió en Guadalajara por año y medio, dedicó unos segundos para mencionar, sin profundizar demasiado, el tema que se vivió hace unos días.

"Lo pasaremos bien, como dice Rafa, entendiendo que han sido días complicados. La organización con Marcelo, OCESA, Alvarito, Luigi, han sido gente que hasta el último día han trabajado para poder estar aquí, que hablemos de futbol y que sea esta rivalidad bonita. Lo más importante es que estamos aquí y hemos podido venir y que la gente llegue al estadio, se lo pase bien, disfrute, porque fácil no han sido estos últimos días", dijo Hierro.

