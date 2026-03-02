La Copa de Leyendas, con íconos del Barcelona y Real Madrid, ya está aquí. Futbolistas históricos que marcaron épocas doradas en sus respectivos clubes y dejaron huella en los aficionados de España, México y el mundo, pisan la cancha del Estadio AKRON este martes 3 de marzo para un partido de exhibición que, sin importar la etiqueta de amistoso, sigue teniendo un gran significado para los jugadores.

Rafa Márquez, Carles Puyol y Xavi vuelven a tener el escudo blaugrana en el pecho, mientras que Fernando Hierro, Iker Casillas, Luis Figo y Fernando Morientes encabezan la lista de merengues para engalanar el partido.

Las leyendas del Barcelona

En la conferencia previa al duelo, el "Káiser" Rafa Márquez, uno de los mexicanos más exitosos en el futbol europeo de la historia y de corazón tapatío, por su familia y su paso por Atlas, vive este partido con un sabor especial al estar en una ciudad que conoce y lo conoce a la perfección.

"Traer un evento como este es importante para Jalisco, para México. Tener dos instituciones tan importantes a nivel mundial lo hace más especial y para mí es fantástico; es algo que quizá nunca imaginé que podía suceder. Lo voy a disfrutar al máximo, estar aquí con excompañeros, hoy amigos, también con mis contrincantes en su momento, pero también han sido amigos", comentó el mexicano.

Carles Puyol y Rafa Márquez, exjugadores del Barcelona. EL INFORMADOR / J. Acosta

Carles Puyol, quien vistió exclusivamente los colores blaugranas durante su carrera profesional, en La Masía y con el equipo mayor desde 1999 hasta 2014, sabe a la perfección lo que significa un Clásico contra el Real Madrid y, aunque ahora no estará en juego lo mismo que antaño, el orgullo por el club sale con ellos al terreno de juego, donde volverá a compartir la zaga con Rafa Márquez.

"Aunque ya seamos exjugadores, siempre son partidos especiales donde la rivalidad existe, siempre dentro del fair play, pero yo creo que al final defender estos colores es muy bonito. Rafa es un gran amigo, es su casa, una persona que me ayudó muchísimo en mi carrera porque yo no había jugado nunca de central y me enseñó muchísimas cosas", dijo Puyol.

La representación del Real Madrid en la ciudad

La esquina merengue también cuenta con experiencias en la ciudad, aunque de otro estilo, con Fernando Hierro y su paso por el Guadalajara. El nacido en Málaga reconoce y exalta la calidad del inmueble que tendrá por primera vez este evento y en unos meses la Copa del Mundo.

"Un estadio de primer nivel, infraestructura preciosa, todo lo que es vestuario, zonas VIP, pero es la armonía que tiene, lo natural que es y, además, sede mundialista; estamos hablando de un estadio supermoderno para hoy en día. Un estadio top y lo disfrutaremos", mencionó el exdirectivo de las Chivas.

Íker Casillas dio fe de las palabras de Hierro, al tener experiencia en la casa del Rebaño Sagrado cuando disputó un amistoso contra Chivas defendiendo el arco del Porto en 2017, y dejó en claro que, a pesar del tipo de partido, siempre va a estar en juego una victoria sobre el acérrimo rival.

"Pude comprobar en primera plana que es un campo increíble, el ambiente, la historia de Chivas, todo lo que lo rodea. Con un Clásico de esta magnitud, como es un Madrid-Barça, es verdad que no se asemeja a los que habitualmente hay hoy, pero seguimos con el recuerdo y las ganas de ganar al adversario, a pesar de que Rafa haya dicho que aquí hay amigos, es lo que hay; al final tenemos que conseguir ganar", fueron las palabras del antiguo arquero merengue.

Fernando Hierro y Luis Figo, exestrellas del Real Madrid. EL INFORMADOR / J. Acosta

Luis Figo, retirado desde 2009, jugará por primera vez en la Perla Tapatía, destacando que, aunque transcurran los años, el gusto de tener el balón permanece y hacerlo en México, donde, dijo, ha tenido gratos momentos, puede hacer del partido algo especial.

"Siempre es un placer regresar, tengo buenos recuerdos, el campo siempre lleno y una gran pasión por el deporte. Para nosotros siempre es un placer poder juntarnos; lógicamente, nos gustaría ser eternos y jugar siempre. Estamos ya retirados, pero es siempre un gusto poder tener estas ocasiones de volver al campo, independientemente de que el ritmo sea otro", mencionó el portugués.

La Copa de Leyendas será una fiesta familiar completa este martes, donde ver a las leyendas es la cereza del pastel. Desde las tres de la tarde se abrirán las puertas con activaciones y dinámicas en el estadio.

A las 17:30 habrá otro duelo para abrir mesa, entre embajadores de México y Selección Jalisco, con Adolfo "Bofo" Bautista, Oswaldo Sánchez, Pável Pardo, Gustavo Nápoles, Ignacio Calderón, el "Tiburón" Sánchez, entre muchos otros referentes del futbol mexicano y, finalmente, a las ocho de la noche, el ansiado duelo entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona.

