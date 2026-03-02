Fernando Hierro salió de Chivas en 2024 para tener una aventura por Arabia Saudita; ahora está de regreso por primera vez en Guadalajara desde entonces, para disputar la Copa de Leyendas con el Real Madrid contra el Barcelona, pero el ex zaguero merengue tiene reservado un lugar en su corazón para el club y la ciudad donde trabajó en México.

Durante la conferencia de prensa antes del cotejo de este martes, Hierro reveló que sigue de cerca a los rojiblancos, revisando sus resultados y, en el ámbito personal, la Perla Tapatía dejó huella con amistades y el nacimiento de su hijo en Guadalajara.

"El fin de semana abro la aplicación para ver cómo ha quedado Chivas; por todo el cariño, respeto y admiración con la familia Vergara, mi relación es excelente, llevo tres días aquí viéndome con mis amigos; al final es un sitio donde estuve un año y medio, pero fui feliz".

El exdirector deportivo del Rebaño también habló de la actualidad del plantel, casi dos años después de su adiós, además de recordar con orgullo el legado que dejó su estadía, con el crecimiento de algunos de los juveniles en su momento y que hoy están en el primer equipo, como Armando González o Hugo Camberos, que aunque no hizo su debut propiamente en la era de Hierro, llevó su proceso con el Tapatío.

"Sí hay algo que me alegro, que toda esa generación de los Armando, Inda, Camberos, son chicos que empezamos nosotros con ellos hace tres años a hacer trabajos individualizados y tú los ves que van llegando por gota".

"Invertimos mucho tiempo, tanto mi equipo de trabajo como yo, en el fortalecimiento, en crear, que soñasen, que tienen condiciones, que el jugador de Verde Valle está preparado y en ese sentido hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores", subrayó el malagueño.

Cerró diciendo que vio el partido contra Toluca y ve un equipo que compite bien y se alegra "de corazón" que estén disputando un lugar en lo más alto, a pesar de que puede haber circunstancias fuera del control del club -la cantidad de seleccionados para el Mundial- que puedan mermar las oportunidades de un título rojiblanco.

