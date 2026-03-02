La Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 de la Liga MX ofrecerá este martes un partido emocionante cuando Pumas reciba a Toluca. Ambos equipos llegan instalados en la parte alta de la clasificación y aún invictos, por lo que el encuentro parece ser como una prueba directa para marcar diferencias en la disputa por el liderato. Por si te interesa, te contamos a qué hora inicia el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Toluca ocupa la segunda posición con 18 puntos tras ocho jornadas, con cinco victorias y tres empates. Los Diablos Rojos presumen una de las mejores defensas del torneo, con apenas dos goles recibidos, además de una diferencia de goles de +9.

Pumas es cuarto general con 16 unidades, producto de cuatro triunfos y cuatro empates. El conjunto universitario ha mostrado regularidad y un ataque efectivo, con 15 goles a favor en el Clausura 2026.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Toluca de la J9 - Liga MX

Este martes 3 de marzo, Pumas recibirá a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México dentro de la J9 del Clausura 2026. El partido está pactado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta, restringida y por streaming. EL INFORMADOR también tendrá el resultado de este y otros enfrentamientos.

Fecha y hora: Martes 3 de marzo, 21:10 horas

Martes 3 de marzo, 21:10 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

