El equipo de leyendas del Barcelona vivió una mañana muy especial en Guadalajara al realizar un entrenamiento abierto que reunió a cientos de aficionados tapatíos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de ver de cerca a varias de las figuras históricas del club.

El escenario fue el Deportivo Morelos, donde estrellas de talla mundial como Rafael Márquez, Xavi Hernández, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Carles Puyol y Marc Crosas entrenaron juntos y compartieron su conocimiento con los niños tapatíos.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Seguidores con camisetas blaugranas comenzaron a reunirse en las inmediaciones del estadio, generando un ambiente de fiesta y nostalgia. Entre los más ovacionados estuvieron Rafael Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández, leyendas que marcaron una época tanto con el Barcelona como con la selección española. Cada toque de balón y cada saludo hacia la tribuna provocó aplausos.

César Tirado es un seguidor del Barcelona a quien le tocó disfrutar de una etapa gloriosa del club, por lo que se dijo emocionado por ver a sus ídolos de cerca, un sueño que jamás imaginó que tendría la oportunidad de cumplir.

“La verdad es muy emocionante, es un sueño. Crecimos viendo a esos jugadores y, aunque los actuales son muy buenos, los que están aquí, como Carles Puyol y Xavi Hernández, son leyendas. Desde niño los veía en una pantalla y ahora tenerlos aquí enfrente es algo bastante emocionante.

“Principalmente con Xavi y Puyol, por lo que fueron para el Barcelona y para la selección española. Por ejemplo, Puyol con ese gol de cabeza que los llevó a la final, y Xavi, que es una leyenda; incluso fue director técnico del Barcelona hace poco. Tal vez no le fue muy bien como entrenador, pero sigue siendo un jugador histórico enorme”, reveló.

El entrenamiento se desarrolló en un ambiente relajado , con ejercicios de calentamiento, trabajo con balón y dinámicas recreativas que permitieron la interacción con los aficionados, además de un grupo de niños que recibió una clínica de fútbol ante los ídolos y leyendas del equipo blaugrana.

Al finalizar la práctica, algunos jugadores se acercaron a firmar autógrafos y tomarse fotografías, desatando la emoción de quienes crecieron viéndolos conquistar títulos en Europa.

La presencia del club catalán en Guadalajara no solo generó expectativa por el partido programado este martes en el Estadio Akron, sino que también dejó claro el arraigo y la pasión que el Barcelona mantiene en México, ya que la jornada fue, más que un simple entrenamiento, un reencuentro entre ídolos y afición.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV