Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Santos vs Cruz Azul | 19:00 | TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium, Canal 5 |

Pachuca vs Necaxa | 19:00 | FOX One |

San Luis vs Mazatlán | 21:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Pumas UNAM vs Toluca | 21:10 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

Everton vs Burnley | 13:30 | FOX One, FOX |

Leeds Utd vs Sunderland | 13:30 | HBO MAX |

Bournemouth vs Brentford | 13:30 | FOX One, Tubi |

Wolverhampton vs Liverpool | 14:15 | HBO MAX |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Amistoso Leyendas EN VIVO

Barcelona Legends vs Real Madrid Legends | 20:00 | FC Barcelona PPV YouTube, Azteca Deportes Network |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Copa de Francia EN VIVO

Strasbourg Alsace vs Stade de Reims | 14:00 | TVC Deportes |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

Barcelona vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Barcelona SC vs Botafogo | 18:30 | Pluto TV, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Cobresal vs Audax Italiano | 18:30 | Disney+ Premium |

Puerto Cabello vs Monagas SC | 18:30 | Disney+ Premium |

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

Como 1907 vs Inter Milan | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY martes 3 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

Port Vale vs Bristol City | 13:45 | FOX One |

