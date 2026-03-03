Rayados y la rotación constante de entrenadores bajo la gestión de 'Tato' Noriega

La gestión de José Antonio Noriega al frente de Rayados ha estado marcada por la constante rotación de entrenadores y la falta de títulos, pese a que en varios momentos los números han sido competitivos. Desde su llegada, en noviembre de 2022, cuatro técnicos han pasado por el banquillo albiazul , todos con procesos relativamente breves y sin lograr el campeonato de Liga MX que el club persigue desde diciembre de 2019.

El primer estratega en esta etapa fue Víctor Manuel Vucetich. Aunque ya estaba en el cargo cuando Noriega asumió la presidencia deportiva, solo trabajaron juntos alrededor de seis meses (noviembre de 2022–mayo de 2023).

En ese periodo, Rayados firmó una destacada fase regular en el Clausura 2023, al terminar como líder general . Vucetich registró una efectividad del 58 por ciento; sin embargo, la eliminación en semifinales fue determinante para cerrar su ciclo, estableciéndose como el entrenador con más tiempo en los últimos torneos, con 14 al frente del equipo.

Tras su salida, la directiva apostó por Fernando Ortiz, quien se convirtió en el técnico que más tiempo duró en esta administración: 14 meses (mayo de 2023–agosto de 2024). El argentino dejó una efectividad aproximada del 64 por ciento, la más alta entre los cuatro entrenadores del periodo. A pesar de la regularidad en los números y de mantener al equipo como protagonista, no consiguió levantar el título, lo que terminó por desgastar el proyecto.

El tercer intento fue con Martín Demichelis, quien llegó en agosto de 2024 con cartel internacional. Su gestión se extendió cerca de nueve meses (hasta mayo de 2025); no obstante, su efectividad se movió entre el 47 y el 51 por ciento. Sin embargo, pese a alcanzar la Final del Apertura 2024, posteriormente fue despedido.

El ciclo más reciente fue el de Domènec Torrent, quien permaneció nueve meses (verano de 2025–inicios de 2026). Su porcentaje de victorias rondó el 47 por ciento, sin lograr que el equipo mantuviera en la Liga el nivel mostrado en competencias internacionales. La falta de consistencia terminó por cerrar otro proyecto antes de consolidarse, además de sus constantes movimientos en la alineación, la falta de comunicación con los jugadores y el mal manejo de la prensa.

En poco más de tres años, Rayados ha tenido cuatro entrenadores distintos bajo la dirección de Noriega . Si bien algunos procesos mostraron buenos porcentajes de efectividad y fases regulares destacadas, el común denominador ha sido la ausencia de campeonatos. La estadística refleja competitividad, pero también evidencia que el objetivo principal de volver a ser campeón sigue siendo una deuda pendiente en la actual administración.

Actualmente, Nicolás Sánchez se perfila nuevamente para ser el estratega interino de Rayados, tal y como sucedió en 2012, cuando estuvo a cargo del equipo por un encuentro.