Esta es la última vez que Panamá venció a México

La Selección Mexicana abre oficialmente su calendario de 2026 con una prueba que, más allá del marcador, servirá como termómetro para medir el momento del equipo. Este jueves, el Tricolor se mete al estadio Rommel Fernández para enfrentar a Panamá, en un duelo que marca el inicio de un año clave dentro del proceso rumbo a la Copa del Mundo que México disputará en casa.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico siguen afinando detalles en esta etapa de preparación, conscientes de que el Mundial está cada vez más cerca y de que cada partido cuenta para ir consolidando una base sólida.

La gira contempla dos encuentros: primero ante Panamá y después frente a Bolivia, ambos con un plantel integrado principalmente por jugadores de la Liga MX, además de Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS.

El choque ante los panameños no es uno más en el calendario. Para varios futbolistas representa una vitrina importante en su intento por mantenerse en la pelea por un lugar en la lista definitiva del “Vasco” Aguirre para el Mundial. Cada minuto en la cancha puede ser decisivo en una convocatoria que, con el paso de los meses, será cada vez más competida.

La última vez que Panamá venció a México

El recuerdo de la última vez que México tropezó con Panamá sigue presente. Aquella Copa Oro del 2013 resultó especialmente dolorosa para el Tri, que cayó en dos ocasiones ante la llamada “marea roja”.

Primero en la fase de grupos y luego en semifinales, ambos partidos con el mismo marcador de 2-1. Un antecedente que le da un sabor especial a este nuevo enfrentamiento.

Con este panorama, el Tricolor buscará arrancar el año con una victoria que le permita tomar confianza y seguir construyendo el camino hacia 2026.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Panamá vs México?

El partido se jugará este jueves 22 de enero, a las 19:10 horas del centro de México, y podrá verse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma VIX.

Con información del Universal

MF