Futbol hoy 9 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este lunes 9 de febrero de 2026, el futbol contará actividad a lo largo del día, con encuentros programados desde la mañana hasta la noche. La jornada incluye partidos locales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para facilitar que los veas, esta es una guía con los horarios y canales de cada partido del día. El listado contempla opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir cada encuentro en tiempo real.

Partidos HOY lunes 9 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs América | 15:45 | ViX Gratis |
  • León vs Necaxa | 17:00 | FOX One, Tubi |
  • Tigres vs Juárez | 18:00 | FOX One |
  • Pumas vs Chivas | 18:00 | ViX Gratis |
  • Querétaro vs Mazatlán | 19:06 | FOX One, Tubi |
  • Monterrey vs Toluca | 20:00 | ViX Gratis |

Partidos HOY lunes 9 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Villarreal vs Espanyol | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 9 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Atalanta vs US Cremonese | 11:30 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 3 |
  • AS Roma vs Cagliari | 13:45 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

