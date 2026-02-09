Este lunes 9 de febrero de 2026, el futbol contará actividad a lo largo del día, con encuentros programados desde la mañana hasta la noche. La jornada incluye partidos locales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para facilitar que los veas, esta es una guía con los horarios y canales de cada partido del día. El listado contempla opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información indispensable para seguir cada encuentro en tiempo real.

Partidos HOY lunes 9 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs América | 15:45 | ViX Gratis |

León vs Necaxa | 17:00 | FOX One, Tubi |

Tigres vs Juárez | 18:00 | FOX One |

Pumas vs Chivas | 18:00 | ViX Gratis |

Querétaro vs Mazatlán | 19:06 | FOX One, Tubi |

Monterrey vs Toluca | 20:00 | ViX Gratis |

Partidos HOY lunes 9 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Villarreal vs Espanyol | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 9 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Atalanta vs US Cremonese | 11:30 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 3 |

AS Roma vs Cagliari | 13:45 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

