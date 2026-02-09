El futbolista mexicoamericano Jonathan Pérez arribó a Guadalajara durante la madrugada de este lunes para iniciar oficialmente su etapa como nuevo jugador de Chivas, club al que se suma como el cuarto refuerzo del Rebaño Sagrado de cara al próximo torneo.

A su llegada a la Perla Tapatía, el mediocampista fue recibido por personal del club y atendió a los medios de comunicación, donde compartió sus primeras impresiones como integrante del conjunto Rojiblanco.

Pérez aseguró que su fichaje por Chivas representa un momento muy especial tanto en lo profesional como en lo personal, al tratarse de un sueño que comparte con su familia.

“Gracias por recibirme tan bien. Estoy muy contento de estar aquí, muy ilusionado por lo que viene. Es un paso muy importante para mí y para mi familia. Arriba las Chivas”, expresó el jugador, visiblemente emocionado por comenzar esta nueva etapa de su carrera.

Jonathan Pérez se integra al Guadalajara con la intención de aportar calidad, dinámica y equilibrio en el medio campo, además de sumar variantes al esquema del cuerpo técnico. Su llegada también fortalece la competencia interna dentro del plantel, en un momento clave de la temporada.

De acuerdo con el itinerario del club, el futbolista cumplirá este mismo lunes con los exámenes médicos de rutina y posteriormente realizará las pruebas físicas en las instalaciones de Verde Valle, pasos previos a la firma oficial de su contrato.

Una vez superados estos procesos, Chivas anunciará formalmente su incorporación a través de sus canales oficiales y el mediocampista se integrará de inmediato a los entrenamientos del primer equipo, enfocados en la preparación rumbo al Clásico Nacional, uno de los compromisos más importantes del calendario.

Con la llegada de Jonathan Pérez, el Rebaño Sagrado continúa reforzando su plantel con miras a afrontar de la mejor manera los próximos retos, apostando por talento con proyección y compromiso con la institución.

CT