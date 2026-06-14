Australia debuta con victoria y arruina el regreso de Turquía a la Copa el Mundo

Australia consiguió la quinta victoria de su historia en la presentación de su séptima Copa del Mundo -la sexta de forma consecutiva- este sábado en Vancouver. Con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe y una actuación destacada del portero, Patrick Beach, venció 2-0 a Turquía en su regreso a un Mundial después de 24 años.

Tony Popovich, entrenador de Australia tomó la decisión de darle la responsabilidad al guardameta de 22 años por encima del capitán, Mathew Ryan y el debutante en la justa le dio la razón, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los transcontinentales y en el factor determinante con sus atajadas.

Con una buena entrada en el recinto canadiense que, salvo por un sector pintado de amarillo, estaba dividido con afición de ambos países, los dos equipos saltaron a la cancha con propuestas diferentes en busca de sumar los primeros tres puntos.

En medio de un asedio turco y tras un disparo de Arda Güller que terminó en las manos de Beach, rápidamente Paul Okon-Engstler buscó un latigazo, el sello de la casa, para que Irankunda pegara la carrera y recibiera con un control dirigido con el que se quitó a dos defensas y quedó frente a la portería para abrir el marcador.

Con el gol en contra, los dirigidos por Vincenzo Montella no bajaron los brazos y siguieron con el balón bajo su poder, como lo fue por gran parte del partido. Abdulkerim Bardakci trató de empatar el marcador con un disparo potente, pero apareció Beach con un desvío que el poste ayudó a sacar para mantener su arco imbatido; Güller tuvo otra oportunidad con otro tiro de larga distancia que se fue por encima de la portería.

La entrada de Kenan Yildiz al medio tiempo le dio más proyección por izquierda a los turcos, que en los primeros minutos ya ponían en apuros las líneas enemigas. Hakan Calhanoglu lo intentó desde fuera del área, sin embargo, el balón fue absorbido por el portero australiano, quien minutos más tarde atajó un tiro libre de Güller.

La línea defensiva de cinco hombres oceánicos -que compiten en la confederación de Asia- hacía un trabajo sólido trabando las ideas de los turcos y rechazando la mayoría de aproximaciones, hasta que una vez más, volvieron a tomar mal parada a la defensa contraria. Connor Metcalfe arrancó con el balón en el último tercio de la cancha y con un remate de fuera del área al primer palo venció a Ugurkan Cakir para duplicar la ventaja y complicar el partido de sus oponentes.

Beach siguió convirtiéndose en la gran figura para los australianos con otra parada a un remate de Zeki Celik a corta distancia y tapando otro tiro libre, mostrando sus reflejos y dejando de lado el nerviosismo. Turquía se fue quedando sin ideas para lograr subir una cuesta que se hizo muy empinada con el segundo gol y Australia festejó un arranque de tres puntos que los pone en segundo lugar del pelotón D, en el que están debajo de Estados Unidos, mientras que Turquía se posiciona en el tercer lugar, por encima de Paraguay.