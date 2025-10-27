El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final con la disputa de la Jornada 16, programada del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre. La fase regular del campeonato del futbol mexicano sigue dando de qué hablar, ya que su formato y la irregularidad de varios equipos mantienen abiertas las posibilidades para muchos equipos que aún luchan por un lugar en el Play-In, mientras que otros ya aseguraron su pase a la Liguilla.La agenda de partidos para este fin de semana permitirá disfrutar de la acción a través de distintos canales y plataformas de Internet, con transmisiones disponibles tanto en señal abierta como en televisión de paga y servicios de streaming.Esta será la penúltima jornada del calendario, y podría resultar decisiva para definir el cierre de la fase regular. Entre los duelos más llamativos se encuentra el Atlas vs Toluca, el sábado, con los rojinegros buscando mantenerse en la pelea por los primeros 10 lugares ante el actual campeón del futbol mexicano. Ese mismo día se jugará el esperado Clásico Regio Monterrey vs Tigres. Mientras que el domingo será el Pachuca vs Chivas, en un choque donde el Rebaño intentará amarrar su clasificación directa a la Liguilla y poner punto final a la jornada.Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 16 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.Necaxa vs SantosSan Luis vs JuárezPuebla vs Cruz AzulAtlas vs TolucaMonterrey vs TigresAmérica vs LeónPumas vs XolosQuerétaro vs MazatlánPachuca vs Chivas* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF