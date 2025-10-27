El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final con la disputa de la Jornada 16, programada del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre. La fase regular del campeonato del futbol mexicano sigue dando de qué hablar, ya que su formato y la irregularidad de varios equipos mantienen abiertas las posibilidades para muchos equipos que aún luchan por un lugar en el Play-In, mientras que otros ya aseguraron su pase a la Liguilla.

La agenda de partidos para este fin de semana permitirá disfrutar de la acción a través de distintos canales y plataformas de Internet, con transmisiones disponibles tanto en señal abierta como en televisión de paga y servicios de streaming.

Esta será la penúltima jornada del calendario, y podría resultar decisiva para definir el cierre de la fase regular. Entre los duelos más llamativos se encuentra el Atlas vs Toluca, el sábado, con los rojinegros buscando mantenerse en la pelea por los primeros 10 lugares ante el actual campeón del futbol mexicano. Ese mismo día se jugará el esperado Clásico Regio Monterrey vs Tigres. Mientras que el domingo será el Pachuca vs Chivas, en un choque donde el Rebaño intentará amarrar su clasificación directa a la Liguilla y poner punto final a la jornada.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J16 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México.

Calendario de partidos J16 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 31 de octubre de 2025

Necaxa vs Santos

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7

San Luis vs Juárez

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 21:00 horas

Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN 2

Puebla vs Cruz Azul

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:05 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 1 de noviembre de 2025

Atlas vs Toluca

Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Monterrey vs Tigres

Sede: Estadio BBVA, 19:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

América vs León

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo, 2 de noviembre de 2025

Pumas vs Xolos

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Querétaro vs Mazatlán

Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Pachuca vs Chivas

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

