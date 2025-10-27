Lunes, 27 de Octubre 2025

Calendario de partidos de la J16 del Apertura 2025

La fase regular del campeonato mexicano sigue dando de qué hablar, ya que su formato y la irregularidad de varios equipos mantienen abiertas las posibilidades para muchos equipos; estos son los duelos

Por: Oralia López

En esta Jornada 16, algunos partidos se transmitirán solo por streaming, mientras que otros podrán verse en televisión abierta o de paga. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final con la disputa de la Jornada 16, programada del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre. La fase regular del campeonato del futbol mexicano sigue dando de qué hablar, ya que su formato y la irregularidad de varios equipos mantienen abiertas las posibilidades para muchos equipos que aún luchan por un lugar en el Play-In, mientras que otros ya aseguraron su pase a la Liguilla.

La agenda de partidos para este fin de semana permitirá disfrutar de la acción a través de distintos canales y plataformas de Internet, con transmisiones disponibles tanto en señal abierta como en televisión de paga y servicios de streaming.

Esta será la penúltima jornada del calendario, y podría resultar decisiva para definir el cierre de la fase regular. Entre los duelos más llamativos se encuentra el Atlas vs Toluca, el sábado, con los rojinegros buscando mantenerse en la pelea por los primeros 10 lugares ante el actual campeón del futbol mexicano. Ese mismo día se jugará el esperado Clásico Regio Monterrey vs Tigres. Mientras que el domingo será el Pachuca vs Chivas, en un choque donde el Rebaño intentará amarrar su clasificación directa a la Liguilla y poner punto final a la jornada.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J16 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. 

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 16 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos J16 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 31 de octubre de 2025

Necaxa vs Santos

  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7

San Luis vs Juárez

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN 2

Puebla vs Cruz Azul

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 1 de noviembre de 2025

Atlas vs Toluca

  • Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Monterrey vs Tigres

  • Sede: Estadio BBVA, 19:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

América vs León

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo, 2 de noviembre de 2025

Pumas vs Xolos

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 12:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Querétaro vs Mazatlán

  • Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Pachuca vs Chivas

  • Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

