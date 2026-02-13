Este sábado, en punto de las 17:00 horas, la cancha del Estadio Hidalgo será el escenario de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6 del Clausura 2026. Los rojinegros del Atlas visitan a los Tuzos del Pachuca en un enfrentamiento que no solo pone en juego tres puntos, sino la consolidación de los tapatíos en la parte alta de la tabla general .

Bajo la gestión de Diego Cocca, el conjunto rojinegro ha mostrado una notable mejoría en su desempeño como visitante . En lo que va del certamen, los Zorros acumulan un triunfo (ante Necaxa) y un revés (frente a Cruz Azul). Esta estadística, aunque equilibrada, contrasta positivamente con el fatídico torneo anterior, donde de nueve salidas apenas lograron rescatar una victoria, sufriendo seis derrotas y dos empates.

Sin embargo, la aduana hidalguense históricamente ha sido un territorio hostil para los de Guadalajara .

La historia entre los equipos de la Liga MX

En la era de los torneos cortos, ambas escuadras se han medido 31 veces en Pachuca, con un saldo de 15 triunfos para los Tuzos, ocho empates y apenas ocho victorias para el Atlas . La cuota goleadora también favorece a los locales con 52 tantos a favor por 41 de la visita.

El Pachuca, ahora dirigido por Esteban Solari, llega con la motivación a tope tras vencer 2-0 a los Bravos de Juárez, sumando ocho unidades y colocándose a tiro de piedra de los 10 puntos que ostenta el Atlas. El duelo estratégico entre Solari y Cocca promete ser un ajedrez táctico de alta intensidad.

La gran incógnita para la Fiel es el posible debut del refuerzo uruguayo Agustín Rodríguez. Aunque el "Toro" ya está integrado, todo indica que Cocca apostará nuevamente por la continuidad de Eduardo "Mudo" Aguirre en el eje del ataque, repitiendo la fórmula que dio sensaciones positivas ante Pumas.

Los duelos en el Hidalgo suelen ser garantía de drama. Aunque el recuerdo más dulce para el Atlas es la final del Clausura 2022 (donde a pesar de perder 2-1 se coronaron bicampeones), los últimos viajes han sido complicados, incluyendo un espectacular 4-3 en 2024 y una derrota 3-1 en 2022 . Este sábado, el Atlas busca romper la hegemonía tuza y dar un golpe de autoridad en la Liga.

Antecedentes de los encuentros entre Zorros contra Tuzos

Clausura 2025 Pachuca 0-0 Atlas

Clausura 2024 Pachuca 4-3 Atlas

Apertura 2022 Pachuca 3-1 Atlas

Clausura 2022 Pachuca 2-1 Atlas*

Apertura 2011 Pachuca 0-1 Atlas

*Partido de vuelta de la Final, aunque el título lo logró Atlas por marcador global de 3-2.

