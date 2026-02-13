La Jornada 6 (J6) del Clausura 2026 de la Liga MX presenta un partido entre dos equipos que han encontrado regularidad en las primeras fechas. Pachuca vuelve a casa para medirse ante Atlas, en un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en la parte media-alta de la tabla. Te decimos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

Pachuca vs Atlas: Así llegan los equipos a la J6

Atlas atraviesa un momento competitivo sólido bajo la dirección de Diego Cocca. El conjunto rojinegro suma 10 puntos en cinco partidos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Con cinco goles a favor y cuatro en contra, los tapatíos han mostrado equilibrio y carácter, como quedó demostrado en la jornada pasada, cuando rescataron el triunfo ante Pumas en los minutos finales.

Pachuca, por su parte, acumula ocho unidades gracias a dos triunfos, dos empates y una derrota. El equipo dirigido por Esteban Solari viene de vencer 2-0 a Juárez y busca ligar victorias para convertir al Estadio Hidalgo en un punto fuerte dentro del campeonato. Con cuatro goles anotados y tres recibidos, los Tuzos han mantenido orden defensivo, aunque todavía trabajan en mayor contundencia ofensiva.

El enfrentamiento luce parejo por los números y el momento futbolístico de ambos planteles, sin embargo, la localía podría inclinar la balanza a favor de los Tuzos, pero los Zorros han demostrado capacidad para competir fuera de casa.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Atlas de la J6 - Liga MX

Este sábado 14 de febrero, Pachuca recibirá a Atlas en el Estadio Hidalgo en la ciudad de Pachuca, dentro de la actividad de la J6 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por streaming o señal de paga.

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, 17:00 horas

Sábado 14 de febrero, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

