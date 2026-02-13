Este viernes 13 de febrero de 2026, el futbol ofrece una agenda con duelos de torneos nacionales e internacionales, con encuentros programados desde temprano y hasta la noche; incluye competencias de Europa, América y Asia, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para facilitar tus planes en torno a ver los partidos, te compartimos una guía con los horarios y canales de transmisión de cada encuentro programado para hoy. El listado contempla opciones en TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, para contar con la información esencial en tiempo real.

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Pumas | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Toluca vs Xolos | 21:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Tampico Madero | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Alebrijes Oaxaca vs Tlaxcala | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Correcaminos vs Atlante | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Irapuato vs Dorados de Sinaloa | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Tigres vs Puebla | 19:00 | FOX One |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Elche vs Osasuna | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Pisa Sporting Club vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Rennes vs PSG | 12:00 | FOX One |

AS Monaco vs Nantes | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Borussia Dortmund vs Mainz 05 | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Volendam vs PSV Eindhoven | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 3 |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

Hull City vs Chelsea | 13:45 | HBO MAX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

