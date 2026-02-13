Viernes, 13 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 13 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este viernes 13 de febrero de 2026, el futbol ofrece una agenda con duelos de torneos nacionales e internacionales, con encuentros programados desde temprano y hasta la noche; incluye competencias de Europa, América y Asia, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para facilitar tus planes en torno a ver los partidos, te compartimos una guía con los horarios y canales de transmisión de cada encuentro programado para hoy. El listado contempla opciones en TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, para contar con la información esencial en tiempo real.

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Puebla vs Pumas | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Toluca vs Xolos | 21:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tapatío vs Tampico Madero | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Alebrijes Oaxaca vs Tlaxcala | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Correcaminos vs Atlante | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Irapuato vs Dorados de Sinaloa | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Tigres vs Puebla | 19:00 | FOX One |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Elche vs Osasuna | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Pisa Sporting Club vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Rennes vs PSG | 12:00 | FOX One |
  • AS Monaco vs Nantes | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Borussia Dortmund vs Mainz 05 | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Volendam vs PSV Eindhoven | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 3 |

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • Hull City vs Chelsea | 13:45 | HBO MAX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

Temas

