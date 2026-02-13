El Estadio BBVA albergará este sábado un duelo con equipos ubicados en la zona media de la tabla de la Liga MX, cuando Monterrey reciba a León en la Jornada 6 (J6) del Clausura 2026. Ambos equipos llegan tras derrotas en la fecha anterior y con la necesidad de corregir el rumbo. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

Monterrey vs León: Así llegan los equipos a la J6

Monterrey se ubica en la novena posición con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. En la Jornada 5 cayó 0-1 ante América, resultado que frenó su intento por escalar posiciones. El equipo dirigido por Domènec Torrent buscará hacer valer la localía para consolidar mayor regularidad en su funcionamiento.

León, del otro lado, atraviesa un momento más complejo. La Fiera ocupa el puesto 16 con cuatro unidades y viene de perder ante Querétaro. El conjunto de Nacho Ambriz necesita sumar fuera de casa para no comprometer su margen de reacción.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs León de la J6 - Liga MX

Monterrey recibirá a León este sábado 14 de febrero en el Estadio BBVA de la capital regia por la Jornada 6 del Clausura 2026. El duelo está pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo en televisión abierta, señal de paga y streaming.

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, 19:00 horas

Sábado 14 de febrero, 19:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

