La Jornada 6 (J6) del Clausura 2026 sigue en la frontera con un partido muy importante para el local Bravos, que recibirá a Necaxa en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos aún no conocen la victoria como locales y necesitan sumar ante su afición. Conoce los detalles como la hora a la que inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Juárez vs Necaxa: Así llegan los equipos a la J6

El conjunto de Juárez atraviesa una racha de cinco partidos sin triunfo. Su única victoria del torneo se dio en la J1 como visitante ante Mazatlán, y desde entonces ha alternado empates y derrotas. Actualmente suma cuatro puntos y ocupa el puesto 15 de la tabla, por lo que llega a este compromiso con la urgencia de comenzar a hacerse fuerte en casa.

Necaxa, por su parte, arriba motivado tras golear 4-1 al Atlético San Luis en la fecha anterior. Los Rayos acumulan seis unidades y se ubican en la posición 11. El equipo dirigido por Martín Varini ha mostrado capacidad ofensiva, aunque también cierta irregularidad defensiva que le ha costado puntos en las últimas fechas.

El duelo luce equilibrado por el momento de ambos planteles. Mientras Juárez intenta cortar la mala racha, Necaxa buscará confirmar la mejoría mostrada en su más reciente presentación.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Necaxa de la J6 - Liga MX

Este sábado 14 de febrero, Juárez tendrá la visita de Necaxa en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en la ciudad del estado de Chihuahua, por la J6 del Clausura 2026. El juego comenzará a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, 19:06 horas

Sábado 14 de febrero, 19:06 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, Azteca 7

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

