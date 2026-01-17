Este sábado 17 de enero, los Rayos del Necaxa recibirán a los Zorros del Atlas en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, para disputar el partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 3? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) .

Luego de haber disputado los dos primeros partidos de este certamen del balompié semestral, Necaxa se ubica en el puesto número ocho de la tabla general, sumando tres puntos. Si bien Atlas también acumula tres tantos, cuenta con una diferencia negativa de goles, lo que ubica a los Zorros jaliscienses en el peldaño 14.

Pronóstico de la IA

Para el partido de la Jornada 3 entre Necaxa y Atlas, el pronóstico general favorece al equipo local, aunque se espera un encuentro muy disputado .

Las casas de apuestas colocan a los Rayos del Necaxa como favoritos para llevarse los tres puntos: tiene una probabilidad estimada de éxito que ronda el 56 % al 64 % según diversos modelos de predicción .

Necaxa ha mostrado solidez en casa, ganando tres de sus últimos cuatro partidos en Aguascalientes. Atlas, por su parte, llega con una racha negativa fuera de casa, habiendo perdido seis de sus últimos siete encuentros como visitante.

Aunque históricamente los duelos están equilibrados, el último enfrentamiento directo en la Liga MX fue una victoria de 3-2 para Atlas. Se espera un partido dinámico; la tendencia indica que en cinco de los últimos seis enfrentamientos directos se han marcado más de 2.5 goles.

Una victoria de Necaxa o un marcador con más de 2.5 goles totales parece ser la opción más respaldada por las estadísticas actuales.

