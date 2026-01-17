El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX mantiene el ritmo competitivo en lo que corresponde a la Jornada 3 (J3), que continúa este sábado 17 de enero con una cartelera cargada de partidos atractivos. Varios equipos buscan consolidarse en la parte alta de la Tabla General, mientras otros intentan corregir el rumbo y sumar puntos importantes en el arranque del campeonato.

Los aficionados podrán seguir los partidos EN VIVO a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, con opciones tanto en TV abierta como en streaming, lo que permite no perder detalle desde cualquier lugar.

La acción de este sábado presenta choques entre clubes con aspiraciones de protagonismo, así como duelos donde la necesidad de puntos empieza a marcar la presión en las primeras fechas del torneo.

Para que no te los pierdas, te compartimos la agenda completa de los partidos del sábado 17 de enero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy sábado 17 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Atlas | 17:00 | Claro Sports, Pluto TV |

Chivas vs Querétaro | 17:07 | Amazon Prime Video |

Tigres vs Toluca | 19:00 | FOX One, Azteca 7 |

Cruz Azul vs Puebla | 21:00 | TUDN, ViX Premium |

Xolos vs San Luis | 21:00 | FOX One |

Resultados y más de la Liga MX

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

---

