La FIFA dio a conocer que se recibieron más de 500 millones de solicitudes de boletos durante la de venta del sorteo aleatorio, transcurrida entre el jueves 11 de diciembre de 2025 y el martes 13 de enero de 2026 para los partidos del Mundial 2026.

Se han registrado un promedio de 15 millones de solicitudes diarias durante estos 33 días. Este dato se conoce porque cada solicitud está vinculada a una verificación con una tarjeta de crédito diferente.

Los países que más solicitudes concentraron -además de los anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México)- fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

"En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria", ha declarado el presidente de la federación, Gianni Infantino.

Los partidos del Mundial 2026 con más demanda de boletos

El partido más demandado en fase de venta fue el Colombia vs Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México vs República de Corea del 18 de junio en Guadalajara.

La final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio, ocupa la tercera posición, mientras que la inauguración en la que se enfrentarán México y Sudáfrica el 11 de junio se encuentra en el cuarto lugar.

En el quinto puesto está la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto.

Colombia vs Portugal (27 de junio, Miami) México vs República de Corea (18 de junio, Guadalajara) La final (19 de julio, Nueva York Nueva Jersey) La inauguración: México vs Sudáfrica (11 de junio) Eliminatoria de dieciseisavos de final (2 de julio, Toronto)

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: El Mundial 2026 ya es el evento deportivo más demandado de la historia

OF