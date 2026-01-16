Chivas: ¿cuántos años tenía sin ser base de la Selección Mexicana?

Chivas se ha convertido en la base estratégica de Javier "Vasco" Aguirre en la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026. El director técnico reveló los nombres de los convocados a formar parte de su escuadra en el certamen del balompié internacional; entre ellos, sobresalen ocho elementos provenientes del Rebaño Sagrado.

Los elementos de Chivas no solo vestirá de verde este 2026, sino que llevará una fuerte esencia rojiblanca al Mundial 2026.

Chivas vuelve a ser vertebral en la Selección Mexicana

Aunque el Rebaño Sagrado es considerado el equipo "más mexicano" de la Liga MX, ha vivido etapas difíciles para encontrar un lugar entre los mejores jugadores del país en la Selección Mexicana.

En 2010, hace 16 años, se podría considerar que fue la última vez que elementos del club Guadalajara predominaron en el Tri , cuando el "Vasco" Aguirre preparaba la escuadra mexicana para jugar la Copa del Mundo en Sudáfrica. En aquel momento, los convocados fueron:

Luis Michel

Jonny Magallón

Alberto Medina

Javier "Chicharito" Hernández

Adolfo Bautista

Los convocados de Chivas al Mundial 2026

En esta convocatoria, Javier Aguirre buscaría aprovechar la dinámica y el rendimiento en grupo que ya existe en el club Guadalajara para acelerar la adaptación táctica de cara a los enfrentamientos contra Panamá y Bolivia.

En el arco, Raúl "Tala" Rangel busca consolidarse como el heredero legítimo de la portería tras sus sólidas actuaciones en la Liga MX.

En la línea defensiva, el "Vasco" llamó a Bryan González y Richard Ledezma; en el medio campo y la delantera, Luis Romo y Roberto "Piojo" Alvarado son piezas inamovibles.

La gran sorpresa fue la confirmación del recién llegado Brian Gutiérrez y el joven talento Armando "Hormiga" González. Este último recibe su oportunidad de oro para demostrar que puede ser el referente de área que el Tri necesita ante la ausencia de legionarios europeos.

Junto a ellos, Ángel Sepúlveda, en su segundo aire en el Verde Valle, completa la representación ofensiva de Chivas, ofreciendo una variante de experiencia y olfato goleador.

