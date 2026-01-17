Este sábado 17 de enero, Chivas recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio AKRON, la casa del Rebaño Sagrado, para disputar el partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 3? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) .

Luego de haber disputado los dos primeros partidos de este certamen del balompié semestral, Chivas se ubica en el puesto número dos de la tabla general, por debajo del bicampeón de la Liga MX, sumando seis puntos. Por su parte, Querétaro a penas suma un punto y se ubica en el peldaño 15 de la lista.

Ubicación de Chivas y Querétaro en la tabla general. Google

Pronóstico de la IA

Para el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3, los pronósticos sitúan al Guadalajara como el claro favorito. Las cuotas reflejan una confianza alta en el triunfo del Rebaño Sagrado, que llega como colíder con paso perfecto.

El resultado más esperado favorece a Chivas con una probabilidad de aproximadamente 70 % al 73 % .

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha tenido un inicio impecable con tres goles a favor y cero en contra. En su último partido vencieron a Juárez 1-0. Querétaro, por su parte, atraviesa un momento difícil: vienen de perder en casa 2-1 ante Tijuana.

Históricamente, Querétaro sufre en Guadalajara; su última victoria como visitante ante Chivas fue en 2014. La tendencia más fuerte según la Inteligencia Artificial y los analistas de ESPN y TUDN es una victoria de Chivas por 2-0, manteniendo nuevamente su portería en cero.

