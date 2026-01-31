Este sábado 31 de enero, Atlas recibirá al equipo de Mazatlán en el Estadio Jalisco, la casa de los Zorros, para disputar el partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 4? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) .

Luego de haber disputado los tres primeros partidos de este certamen del balompié semestral, Atlas se ubica en el puesto número cinco de la tabla general, por debajo del semifinalista del semestre pasado, el Cruz Azul, sumando seis puntos. Por su parte, Mazatlán está al fondo de la lista.

Ubicación de Atlas y Mazatlán en la tabla general. Google

Pronóstico de la IA

Para el partido de mañana, el consenso de los analistas y las casas de apuestas inclina la balanza claramente hacia los Zorros del Atlas .

El Atlas llega como el gran favorito para llevarse los tres puntos. Las casas de apuestas asignan un 53 % de probabilidad de victoria al Atlas frente a un escaso 19-20 % para los Cañoneros.

Los diarios y cadenas deportivas coinciden en que el momento de ambos equipos es muy distinto: Atlas ha hecho del Jalisco una fortaleza bajo la gestión actual, acumulando seis duelos sin perder en casa y manteniendo el arco en cero en sus últimos tres partidos como local. Su defensa se ve sólida tras la victoria reciente 1-0 ante Necaxa.

Por el contrario, especialistas subrayan la crisis de los sinaloenses, quienes marchan en el lugar 18 de la tabla y vienen de ser goleados 1-5 por Monterrey. ESPN enfatiza que su promedio de goles recibidos (2.2 por partido) es alarmante.

Por tanto, la combinación de la solidez defensiva de Atlas en el Jalisco y el pésimo momento anímico de Mazatlán tras la última goleada, hace muy difícil pensar en un resultado positivo para los Cañoneros. Se prevé una contundente victoria para los Zorros .

