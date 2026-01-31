A poco más de una semana del Super Bowl LX, se han revelado los uniformes de los equipos contendientes en la final de la NFL. Los New England Patriots vestirán de blanco, mientras que los Seattle Seahawks optarán por el azul marino para el encuentro por el título de la NFL.

Este no es un dato menor, especialmente si se revisan las estadísticas: a pesar de que el equipo de Nueva Inglaterra será local en San Francisco y tuvo el derecho de elegir su vestimenta, optó por usar su uniforme de visitante. Este es completamente blanco, incluyendo el jersey, los pantaloncillos y las calcetas.

Por si te interesa: De 5 mil y hasta 50 mil dólares, precio de los boletos para el Super Bowl LX

Aunque la razón oficial no se conoce, las estadísticas sugieren el motivo detrás de la elección del color blanco para el uniforme. El equipo finalizó la temporada regular con un récord de 9-0 al usar el jersey blanco, que es el que normalmente utilizan en partidos de visitante. Esto podría ser el factor por el que optaron por esa vestimenta.

Los Patriots tienen un historial favorable en los Super Bowls cuando visten de blanco. Han optado por este color en sus últimas cuatro finales, logrando tres victorias y una sola derrota. En total, su récord en el partido por el Vince Lombardi vistiendo de blanco es de 4-2, lo que indica una mayor probabilidad de éxito con esta indumentaria.

A los Seahawks no les sonríe la fortuna: de sus tres apariciones en el Super Bowl, han vestido de local en dos ocasiones, perdiendo en ambas. Su única victoria, contra los Broncos en la edición XLVIII, la consiguieron vistiendo de blanco.

El único choque previo entre ambos equipos fue en el Super Bowl XLIX, celebrado en Arizona, donde los Patriots (vestidos de blanco) se impusieron a los Seahawks (que jugaban de azul).

¿Cuándo es el Super Bowl LX y dónde se juega?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026. Será la edición número 60 del juego por el campeonato de la NFL.

El partido se jugará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, inmueble que ya fue sede del Super Bowl L y que volverá a recibir el evento más importante del futbol americano profesional.

Saber más

En 59 ediciones del Super Bowl, el equipo que vistió de blanco ha resultado ganador en 37 ocasiones, superando las 22 victorias de los equipos que utilizaron su uniforme de local. Ahora, el equipo que usará ese color es el de New England.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF