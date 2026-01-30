La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentada por Coca-Cola, llevará el codiciado galardón del futbol internacional a 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, incluyendo Guadalajara. Este evento, anunciado conjuntamente por The Coca-Cola Company y la FIFA, ofrecerá a los aficionados la oportunidad única de ver de cerca el trofeo original de la competición en los meses previos al inicio de la justa mundialista.

La gira comenzó el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y actualmente recorre Asia Central, provocando expectativa rumbo al Mundial 2026. En total, el trofeo visitará 30 federaciones miembro de la FIFA, con algunas en Norteamérica, donde se concentrará una de las etapas más extensas y relevantes del recorrido.

Guadalajara, una parada clave rumbo al Mundial 2026

México será el primer país de Norteamérica en recibir el trofeo. La gira iniciará el 26 de febrero en la Ciudad de México y posteriormente realizará otras diez paradas en territorio nacional. Entre ellas destaca Guadalajara, que recibirá la Copa del Mundo del 28 de febrero al 2 de marzo, siendo una de las ciudades protagonistas del camino hacia el Mundial 2026 y que tendrá cuatro partidos durante la justa.

Además de Guadalajara, que será la segunda ciudad mexicana en tenerlo, la Copa del Mundo visitará otras ciudades en México como Monterrey, León, Veracruz, Querétaro, Puebla y Mérida, así como sitios emblemáticos como Chichén Itzá. En cada sede, los aficionados podrán participar en activaciones inmersivas, experiencias interactivas y eventos especiales que celebran la profunda relación de México con el futbol.

Recorrido por Estados Unidos y Canadá

Tras concluir su etapa en México, el trofeo empezará su recorrido por Estados Unidos el 24 de marzo en Los Ángeles. En total, realizará 21 paradas, incluyendo las once ciudades anfitrionas del Mundial 2026 y otros mercados estratégicos, de costa a costa.

Posteriormente, a partir del 10 de abril, la gira continuará en Canadá. El recorrido canadiense comenzará en Vancouver y abarcará siete ciudades, entre ellas Toronto, Montreal y Ottawa, como parte del crecimiento del futbol en ese país y la expectativa de cara al torneo mundialista.

El calendario del tour de la Copa de la FIFA

A lo largo de 75 días, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitirá a miles de aficionados convivir con el símbolo más emblemático del futbol. Coca-Cola, como socio histórico de la FIFA, mantiene los derechos exclusivos del tour y reafirma su compromiso de acercar el futbol y su trofeo a las comunidades de todo el mundo.

La gira del trofeo cumple 20 años en 2026 y, en ese periodo, ha reunido a más de cuatro millones de seguidores en 182 mercados internacionales, consolidándose como uno de los eventos promocionales más importantes del deporte global.

México

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

20 de marzo: Chichén Itzá

21 y 22 de marzo: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

Estados Unidos

24 y 25 de marzo: Los Ángeles

28 de marzo: Las Vegas

29 y 30 de marzo: San Francisco

1 de abril: Salt Lake City

4 de abril: Portland

5 y 6 de abril: Seattle

14 y 15 de abril: Chicago

17 de abril: San Luis

18 y 19 de abril: Kansas City

25 y 26 de abril: Dallas

28 y 29 de abril: Austin

30 de abril: San Antonio

2 y 3 de mayo: Houston

5 de mayo: Nueva Orleans

7 de mayo: Birmingham

9 y 10 de mayo: Miami

11 y 12 de mayo: Orlando

15 y 16 de mayo: Atlanta

21 de mayo: Filadelfia

30 y 31 de mayo: Boston

3 de junio: Nueva York-Nueva Jersey

Canadá

10 y 11 de abril: Vancouver

12 de abril: Calgary

13 de abril: Winnipeg

22 de mayo: Montreal

23 de mayo: Halifax

24 de mayo: Ottawa

25 y 26 de mayo: Toronto

