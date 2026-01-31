La Serie del Caribe 2026 arranca este fin de semana en Guadalajara, Jalisco. Este año, el torneo contará con dos equipos mexicanos, luego de que Venezuela se retirara de la competición debido a conflictos políticos.

A esta competencia se clasificaron el ganador y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán son las escuadras encargadas de representar al país en este certamen, donde también están los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Leones del Escogido (República Dominicana) y los Federales de Chiriquí (Panamá).

Guadalajara fue sede de la Serie del Caribe por última vez en 2018. Originalmente, el torneo de ese año se iba a celebrar en Barquisimeto, Venezuela. Sin embargo, debido a problemas fuera del ámbito deportivo, Venezuela perdió la organización, lo que llevó a que el Estadio Panamericano fuera la sede del evento.

Aquí te contamos todos los detalles para seguir la actividad de las novenas mexicanas.

Al contar con dos representantes, la organización decidió nombrarlo México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco) para diferenciarlas.

La inauguración de esta edición correrá a cargo de los Tomateros de Culiacán, quienes se medirán a Puerto Rico el próximo domingo 1 de febrero a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, Charros salta al diamante a las 19:30 para enfrentar a República Dominicana.

Fechas y horarios de los partidos de México Rojo en la Serie del Caribe

República Dominicana vs México Rojo | domingo 1 de febrero | 19:30 horas

México Rojo vs Panamá | lunes 2 de febrero | 19:00 horas

México Rojo vs Puerto Rico | martes 3 de febrero | 19:00 horas

México Verde vs México Rojo | miércoles 4 de febrero | 19:00 horas

Fechas y horarios de los partidos de México Verde en la Serie del Caribe

México Verde vs Puerto Rico | domingo 1 de febrero | 13:00 horas

Panamá vs México Verde | martes 3 de febrero | 14:00 horas

México Verde vs México Rojo | miércoles 4 de febrero | 19:00 horas

República Dominicana vs México Verde | jueves 5 de febrero | 19:00 horas

Para poder seguir todas las acciones de este certamen, ESPN y TVC Deportes serán los encargados de transmitir cada uno de los juegos en televisión de paga. En cuestión de streaming, Disney+ y el canal oficial de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán los juegos.

Televisión: ESPN y TVC Deportes

ESPN y TVC Deportes Streaming: Disney+ y YouTube

