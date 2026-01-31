El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continuará con la disputa de la Jornada 4 (J4), con duelos programados para este sábado 31 de enero de 2026. A estas alturas del campeonato, algunos equipos ya buscan consolidarse en la parte alta de la Tabla General y confirmar su buen arranque, mientras otros están obligados a sumar puntos para no comprometer sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, en un contexto donde cada resultado dicta sentencia.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales, con diversas opciones, dependiendo del juego, para no perder detalle de la actividad sabatina.

El calendario de este sábado presenta duelos en distintos frentes del torneo, desde equipos que apuntan al protagonismo hasta aquellos que intentan corregir el rumbo a casi un mes del arranque de campeonato.

Te dejamos la agenda completa de los partidos de hoy, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy sábado 31 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

América vs Necaxa | 16:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5

Atlas vs Mazatlán | 17:00 | ViX Premium

San Luis vs Chivas | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium

Monterrey vs Xolos | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5

León vs Tigres | 19:10 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este sábado 31 de enero de 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

