Aryna Sabalenka y Elena Rybakina disputarán este sábado la Final del Abierto de Australia 2026, en un duelo que reedita una de las rivalidades históricas del tenis femenino, marcada por partidos intensos de alta velocidad y márgenes mínimos. Te diremos en qué plataformas y a qué hora disfrutar de este intenso desenlace .

Detalles de la Final en Melbourne

Sabalenka llega como número uno del mundo y como gran referencia en pista dura. La bielorrusa disputa su cuarta Final consecutiva en Melbourne, un logro reservado a figuras históricas del tenis, mientras que su juego se basa en una potencia descomunal desde el fondo de la pista, una devolución agresiva y una mentalidad cada vez más sólida en los momentos decisivos.

En esta edición del torneo, Sabalenka ha mostrado un nivel altísimo, avanzando a la final sin ceder un solo set . Su servicio ha sido uno de los más eficaces del campeonato, y su capacidad para dominar los intercambios desde el resto le ha permitido imponer su ritmo ante rivales de primer nivel.

Busca su tercer título en el Abierto de Australia y el quinto Grand Slam de su carrera.

Del otro lado de la red estará Elena Rybakina, campeona de Wimbledon 2022, quinta cabeza de serie y una de las jugadoras más temidas por la contundencia de su saque y la limpieza de sus golpes planos . La kazaja ha tenido un recorrido igualmente sólido en Melbourne, demostrando sangre fría en momentos clave y una notable eficiencia en los desempates.

Rybakina destaca por su capacidad para acortar puntos y por la facilidad con la que genera golpes ganadores desde ambos lados. Cuando su primer servicio funciona, se convierte en una rival extremadamente difícil de quebrar. En esta edición ha vencido a oponentes de alto calibre, consolidando su candidatura al título con actuaciones de gran autoridad.

El historial entre ambas jugadoras refleja una rivalidad pareja y en constante evolución. Sabalenka lidera los enfrentamientos directos por un estrecho margen, con ocho victorias frente a seis de Rybakina. Sin embargo, la kazaja ha logrado imponerse en varios de los duelos más recientes, especialmente en superficies rápidas.

Final del Abierto de Australia 2023

El antecedente más recordado entre ambas es la final del Abierto de Australia 2023 . En aquel partido, Rybakina se llevó el primer set, pero Sabalenka reaccionó con fuerza y terminó remontando para ganar en tres mangas. Ese encuentro marcó el inicio de una rivalidad de alto perfil en las grandes citas del calendario.

Desde entonces, se han enfrentado en torneos WTA 1000 y en eventos de máxima categoría, con partidos muy disputados que suelen definirse por pequeños detalles. La tendencia reciente sugiere que cada cruce entre ellas es una batalla abierta, sin una dominadora clara.

¿Dónde ver el Final del Abierto de Australia 2026?

Fecha : 31 de enero de 2026

: 31 de enero de 2026 El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ a partir de las 02:30 horas. ¡No te lo pierdas!

* Sujeto a cambio de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de EFE.

