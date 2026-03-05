Atlas recibirá a Chivas en el Estadio Jalisco este 7 de marzo para disputar el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las y los aficionados del balompié en Jalisco vivirán una jornada apasionada y frenética en el recinto como solo el Clásico Tapatío tiene la capacidad de hacerlo en cada certamen de la liga mexicana de futbol.

Te daremos los detalles de los precios y las disponibilidades dentro del Estadio Jalisco. ¡No te quedes fuera de este encuentro!

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 10?

Chivas, a pesar de haber perdido la racha como invicto del presente torneo y también su lugar en la cabeza de la tabla, se mantiene dentro de los primeros ocho sitios de la lista. El Rebaño Sagrado se posiciona en la tercera posición con 18 puntos, con una diferencia positiva de cuatro tantos.

Pese a este sitio seguro, los Zorros del Atlas, cabe decir, le pisan los talones a las Chivas: están en la sexta posición con 16 puntos, con a penas una diferencia negativa.

Sin duda, el papel del ambiente que generen ambas aficiones en el Estadio Jalisco será clave para que uno u otro obtenga el impulso anímico que necesitan para ganar esta contienda . ¿Podrá Chivas ganar fuera de casa?

Boletos y disponibilidad en el Estadio Jalisco

Fanki, la boletera oficial del encuentro, tiene disponibles los siguientes lugares en el recinto con los siguientes precios. Revisa, adquiere los tuyos y apoya a tu favorito.

Localidades en el Estadio Jalisco. ESPECIAL / Fanki

Adquiere boletos en la zona San Martín Premier | Asientos desde 3 mil 430 pesos (cada uno)

VIP Total Play | Desde 3 mil 310 pesos

A Sur Familiar | Desde 980 pesos

Lateral Poniente | Desde mil 230 pesos

Alta General Oriente | Desde 595 pesos

Alta General Sur | Desde 680 pesos

Alta General Poniente | Desde 595 pesos

Alta General Norte | Desde 530 pesos

Lateral Oriente | Desde mil 555 pesos

Poniente Central | Desde mil 570 pesos

Corner | Mil 210

Palcos | Desde 2 mil 840 pesos

¿Dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío?

Sede: Estadio Jalisco

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

