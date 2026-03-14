Atlas rescata el empate ante Toluca en un cierre de locura

El Estadio Nemesio Díez, con una buena entrada fue testigo de uno de los finales más dramáticos y electrizantes en lo que va del Torneo Clausura 2026. En el marco de la Jornada 11, el Atlas de Guadalajara logró rescatar un empate 1-1 ante el bicampeón Toluca , un resultado que, por el contexto y la forma en que se gestó, le sabe a gloria pura a la escuadra dirigida por Diego Cocca.

Un partido en donde todo el inmueble choricero le brindó un homenaje al minuto 14 a Marcel Ruiz, futbolista que recién en la semana se lesionó de gravedad y se perderá la Copa del Mundo.

Los Rojinegros llegaban a la capital mexiquense con la etiqueta de víctimas. Tras la dolorosa derrota en el Clásico Tapatío y enfrentando a unos Diablos Rojos que marchan como sublíderes, el panorama lucía sombrío. Sin embargo, Antonio Mohamed, estratega escarlata, decidió realizar rotaciones masivas pensando en la carga de partidos de la Concacaf Champions Cup, enviando un cuadro alterno que permitió al Atlas competir de tú a tú durante gran parte del encuentro.

A pesar de las ausencias, el partido fue un espectáculo de ida y vuelta . Los marcos fueron protagonistas en al menos cuatro ocasiones, con disparos de ambos bandos que se estrellaron en los postes, manteniendo el grito de gol ahogado en la garganta de los aficionados. Fue aquí donde emergió la figura monumental de Camilo Vargas. El arquero colombiano recordó por qué es considerado uno de los mejores de la Liga, realizando tres atajadas inverosímiles que evitaron que el Toluca se pusiera al frente prematuramente, sosteniendo a sus Zorros en los momentos de mayor agobio.

Cuando parecía que el cero se mantendría hasta el final, el destino reservó lo mejor para el tiempo de compensación. Al minuto 92, tras una serie de rebotes en el área tapatía, Jesús “Canelo” Angulo conectó un zurdazo que venció finalmente a Vargas, desatando la euforia en la grada escarlata. Todo indicaba que el bicampeón sumaría tres puntos más a su cuenta, pero el Atlas nunca bajó los brazos.

Apenas dos minutos después, al 94’, el mediocampista Víctor Ríos se vistió de héroe. En una jugada de riñón, Ríos tomó el balón en las inmediaciones del área y, con una técnica depurada de disparador de élite, sacó un derechazo potente que se incrustó en el ángulo superior, dejando sin oportunidad al arquero Luis García. Un auténtico golazo que silenció el Nemesio Díez y desató la locura en el banquillo rojinegro.

Con este empate de alarido, el Atlas llega a 17 unidades, manteniéndose firme en la pelea por un boleto a la Liguilla y recuperando el ánimo tras una semana complicada . Por su parte, el Toluca alcanza los 25 puntos, manteniéndose en la segunda posición general y alejándose apenas un punto de las Chivas. Para los Zorros, este punto en el "Infierno" no es solo una unidad en la tabla, sino una inyección de vida de cara al cierre vital del certamen.

ALINEACIONES

TOLUCA

PORTERO

22. Luis García

DEFENSAS

184. Sebastián Aceves

(85’ 2. D. Barbosa)

3. Antonio Briseño

25. Everardo López

13. Luan García

MEDIOCAMPISTAS

15. Pavel Pérez

(59’ 11. H. Nunes)

7. Sebastián Córdova

(65’ 8. N. Castro)

24. Fernando Arce

33. Víctor Arteaga

(65’ 10. J. Angulo)

DELANTEROS

9. Alexis Vega

27. Franco Rossi

(59’ 26. Paulinho)

D.T. Antonio Mohamed

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

15. Paulo Ramírez

13. Gaddi Aguirre

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

25. Jorge Rodríguez

(79’ 251. L. Gamboa)

MEDIOCAMPISTAS

6. Édgar Zaldívar

(46’ 27. V. Ríos)

26. Aldo Rocha

11. Diego González

DELANTEROS

58. Alfonso González

(89’ 19. E. Aguirre)

9. Agustín Rodríguez

D.T. Diego Cocca

SV