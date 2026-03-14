Chivas golea a Santos y mantiene paso perfecto en casa con la 'Hormiga' como figura

Chivas sigue imparable en casa. Guadalajara venció 3-0 a Santos Laguna con la anotación de Ricardo Marín y un doblete de Armando “Hormiga” González , quien se convirtió en la gran figura de la noche. El goleador rojiblanco extendió su racha anotadora en el presente campeonato y comienza a consolidarse como el hombre gol que el equipo tapatío buscó durante tantos años.

Entre festejos únicos y apariciones oportunas dentro del área, la “Hormiga” ha emergido en medio de una larga carencia de delanteros en el Rebaño. Con hambre, entrega y un profundo amor por los colores, González está cumpliendo el sueño de convertirse en referente del club de sus amores.

Muchos delanteros han pasado por las filas de Chivas en los últimos años, pero pocos con el carisma y el olfato goleador de Armando González. El atacante surgido de las fuerzas básicas de Guadalajara se ha convertido en ídolo de chicos y grandes: el más vitoreado por la afición y uno de los más esperados cada vez que el equipo salta a calentar.

Ya en la cancha comenzó el espectáculo de la “Hormiga”: desmarques al espacio, duelos físicos con los centrales de Santos Laguna y una constante búsqueda del gol que lo mantuviera en la pelea por el liderato de goleo, además de sostener el buen paso de Chivas como local.

No tardó mucho en aparecer el goleador rojiblanco. González aprovechó un rebote del guardameta Carlos Acevedo y envió el balón al fondo de la red para marcar el 1-0 . La afición se rindió ante su delantero, quien celebró a su estilo con un “jutsu” que desató los aplausos y la ovación del público.

El gran momento del mejor goleador mexicano de la Liga MX continuó minutos después. La “Hormiga” volvió a aparecer para firmar el 2-0 y enviar un mensaje claro rumbo a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, al consolidarse como el delantero nacional más efectivo del campeonato.

Tras su segunda anotación, González volvió a conectar con la grada con un festejo inspirado en el manga japonés Dragon Ball, levantando las manos al estilo de una “Genkidama”. La afición respondió levantando también los brazos, creando un momento de comunión entre el goleador y el público rojiblanco.

Goles, celebraciones y una conexión especial con la tribuna colocan a González en otra conversación. Ya no es solo la promesa que Chivas esperó durante años: comienza a consolidarse como una realidad en el equipo dirigido por Gabriel Milito y en el futbol mexicano.

Como todo delantero, también tiene margen de error. Al inicio del segundo tiempo tuvo la oportunidad de marcar el tercer tanto de la noche , pero su disparo pasó apenas a un costado del poste, ahogando el grito de gol. Aun así, la afición respondió con aplausos en señal de respaldo.

Con el partido prácticamente resuelto y tras firmar su doblete, la “Hormiga” abandonó el terreno de juego entre una gran ovación. La afición reconoció el esfuerzo de su goleador, quien fue clave para mantener el paso perfecto de Chivas en casa, donde el equipo suma ya nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Con 20 goles en el actual año futbolístico —12 en el semestre pasado y ocho en el presente—, Armando González se ha consolidado como el referente ofensivo de Guadalajara . Su capacidad goleadora y su liderazgo en el ataque han sido fundamentales para el buen momento que vive el equipo, que hoy sueña con mantenerse en lo más alto del campeonato.

SV