El partido entre Monterrey y Querétaro abrirá la actividad de este miércoles 4 de marzo dentro de la Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con el torneo que ya ha superado la mitad, Rayados necesita hacer valer su localía para meterse en la zona de clasificación, mientras que Gallos Blancos está obligado a sumar puntos que le permitan tomar distancia de los últimos lugares de la tabla. Aquí te compartimos el horario y la vía para ver la transmisión EN VIVO.

Monterrey ocupa la novena posición con 10 puntos tras ocho jornadas, con tres victorias, un empate y cuatro derrotas. El equipo regiomontano ha mostrado irregularidad, pero una victoria en casa podría impulsarlo hacia la Liguilla. A este encuentro llega con director técnico interino tras el despido del español Domènec Torrent.

Querétaro no está en mejor posición; el conjunto de los Gallos se ubica en el puesto 17 con 6 unidades en siete partidos, ya que el duelo de la J7 fue suspendido y queda por disputarse. Los Gallos, con su diferencia de goles negativa, solo reflejan los problemas defensivos que han enfrentado en el Clausura 2026.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Querétaro de la J9 - Liga MX

Este miércoles 4 de marzo, Monterrey recibirá a Querétaro en el Estadio BBVA en Nuevo León, como parte de la J9 del Clausura 2026. El partido arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible vía streaming. También podrás conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 4 de marzo, 19:00 horas

Miércoles 4 de marzo, 19:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF