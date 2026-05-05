Arturo Brizio asegura que sí hubo alineación indebida del América

El escándalo estalló en la Liga MX tras la polémica decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que decidió perdonar al América tras supuestas irregularidades en su duelo contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Fiel a su estilo directo, el analista Arturo Brizio denunció que sí existió una alineación indebida y exigió que el equipo quedara fuera del Clausura 2026.

Durante su contundente intervención en la cadena FOX Sports, el exsilbante fue tajante al señalar que la resolución oficial carece de total transparencia y deja demasiadas dudas . Para el especialista, la postura adoptada por las autoridades representa una clara forma de evadir su responsabilidad ante un error evidente que debió sancionarse conforme al Reglamento de Competencia. Brizio subrayó que maquillar esta equivocación administrativa únicamente daña la imagen de la liga frente a los millones de aficionados que exigen justicia.

La crítica al rigor reglamentario de la Comisión Disciplinaria

El experimentado comentarista explicó detalladamente que el fallo emitido por la Comisión Disciplinaria no aplicó el rigor reglamentario que exige el futbol profesional en nuestro país. Según su perspectiva, las pruebas documentales demostraban una flagrancia que, en cualquier otro escenario o con cualquier otro equipo, habría significado la pérdida automática de los puntos. Esta falta de firmeza institucional, argumenta, sienta un precedente sumamente negativo para la credibilidad de las futuras resoluciones que deba tomar el organismo rector.

¿El veredicto de la Comisión Disciplinaria dejó dudas?



“Por supuesto que es una alineación indebida, en mi opinión”: @arturobrizioc. #CuadroTitular ��⚽ pic.twitter.com/npjwl2xFFj— FOX (@somos_FOX) May 5, 2026

El impacto del fallo en el desarrollo del Clausura 2026

Brizio insistió en que perdonar esta clase de fallas procedimentales vulnera la integridad del campeonato y mancha irremediablemente el desarrollo de la fase final. Los equipos rivales ahora podrían cuestionar abiertamente si las reglas operan bajo el mismo criterio para todos, o si existen excepciones diseñadas para proteger el espectáculo televisivo.

Al evitar la descalificación del conjunto americanista, la FMF optó por una salida diplomática que reconoció la equivocación técnica sin ejecutar la penalización deportiva correspondiente . Esta cuestionable maniobra legal fue calificada por el experto en arbitraje como una interpretación a modo, la cual protege intereses particulares por encima de la verdadera justicia deportiva. El mensaje enviado a la afición es que los errores de escritorio pueden ser perdonados si el costo implica dejar fuera a un contendiente al título.

¿Qué es una alineación indebida y por qué se juzga la actuación del América?

En términos estrictos del reglamento avalado por la FMF, se trata de la participación de un jugador que no está registrado adecuadamente, que debe cumplir una suspensión previa, o el incumplimiento de la regla de menores y extranjeros durante el desarrollo de un partido oficial.

De acuerdo con información de ESPN, las Águilas se habrían equivocado al momento de realizar tres sustituciones al mismo tiempo, durante la segunda parte del último encuentro contra Pumas, ya que uno de los cambios era, en un principio, la entrada de Thiago Espinosa por la salida de Miguel Vázquez.

Sin embargo, el cuerpo técnico azulcrema decidió modificar el nombre del futbolista que abandonaría el terreno de juego, luego de que Sebastián Cáceres activara el protocolo de conmoción.

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FF