Dónde ver EN VIVO Betis vs Real Madrid por La Liga 2026

El Real Madrid visita este viernes al Betis en la jornada 32 de LaLiga con la misión de ganar y mantener viva la esperanza de alcanzar al Barcelona, que con 82 puntos —nueve más que los blancos— ocupa el primer lugar.

A falta de seis partidos —18 puntos en juego—, la distancia parece infranqueable y solo una catástrofe le quitaría al Barça el liderato. Lo único que puede hacer el Madrid es no perder puntos en el camino y, con esa convicción, saldrá a jugar en La Cartuja.

La sorpresiva derrota ante el Mallorca en la jornada 30 y el empate con el Girona en la 31 —quizá el momento en que se definió LaLiga— dejan al Real Madrid con un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. El Betis, por su parte, llega en peor momento, con solo una victoria, tres empates y una derrota en ese mismo lapso.

Los sevillanos buscan mantener el quinto lugar de la tabla, que les da acceso a la próxima Europa League.

Los últimos enfrentamientos ligueros entre ambos equipos muestran un historial equilibrado. En la temporada 2023-2024 empataron en ambos partidos (1-1 y 0-0). En la 2024-2025, el Betis ganó 2-1 en la primera vuelta y el Madrid 2-0 en la segunda. En el primer duelo de esta temporada, los merengues golearon 5-1 en enero en el estadio Santiago Bernabéu.

A la presión por no perder y la dificultad histórica de ganar en Sevilla, se suman algunas ausencias en el Real Madrid:

Éder Militao sufrió su tercera lesión muscular del curso frente al Alavés. Las pruebas médicas diagnosticaron una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que prácticamente dirá adiós a la temporada. Una situación similar vive Arda Güler, aunque en su caso en la pierna derecha.

Ambos se unen a las bajas ya conocidas: Thibaut Courtois, Rodrygo Goes y, probablemente, Raúl Asencio, quien se recupera de una gastroenterocolitis.

El entrenador Álvaro Arbeloa, por tanto, tendrá que introducir algunas variantes respecto a su última victoria. Rüdiger volverá al once y jugará junto a Huijsen, mientras que Brahim se perfila como sustituto de Güler. El resto del equipo, con Vinícius, Mbappé y Bellingham, sería el mismo de la pasada jornada.

El Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, ha recuperado a su capitán y jugador más determinante, Isco Alarcón, quien reapareció en Montilivi tras cinco meses lesionado y fue clave en la victoria 3-2 sobre el Girona.

También regresan el central Diego Llorente, tras superar un esguince de tobillo, y el brasileño Antony Dos Santos, una vez cumplido su partido de sanción.

Las molestias del colombiano Cucho Hernández, sustituido en Montilivi por un golpe en la rodilla, abrirían la puerta a la continuidad del congoleño Cedrick Bakambu en el eje del ataque.

Pese a las rebajadas expectativas del rival, Pellegrini ha advertido que el Real Madrid siempre es un equipo peligroso por sus individualidades. Para el Betis, la clave será evitar los errores defensivos que han condicionado su temporada.

Con información de EFE

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deberá reformular su once inicial por importantes bajas. EFE/D. González

¿Cuándo y dónde ver Betis vs. Real Madrid?

Fecha: Viernes 24 de abril

Horario: 13:00 horas

Canal: Sky Sports

Alineaciones probables para el Betis vs. Real Madrid

Betis: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Amrabat; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y Bakambu.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouaméni; Brahim, Mbappé y Vinícius.

