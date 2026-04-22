Atlas y Tigres firman empate sin goles en el Jalisco

Atlas y Tigres no lograron hacerse daño y empataron 0-0 en la cancha del Estadio Jalisco , en un duelo marcado por la urgencia de ambos equipos por mantenerse con vida en la pelea por la liguilla. El encuentro fue intenso, pero carente de claridad ofensiva, reflejo de lo que ambas escuadras han mostrado a lo largo del torneo.

A pesar de contar con el apoyo de su afición, el conjunto dirigido por Diego Cocca fue incapaz de encontrar el gol. Con este resultado, los rojinegros están obligados a ganar en su último compromiso frente al América, en uno de los escenarios más complicados para quienes buscan un lugar en la fase final.

Desde el inicio, la afición puso el ambiente en el Estadio Jalisco, alentando sin descanso a su equipo con la esperanza de impulsarlo hacia la victoria. Sin embargo, dentro del terreno de juego, las emociones fueron escasas.

Atlas intentó asumir el protagonismo, pero su falta de contundencia en ataque le impidió generar peligro real . Por su parte, Tigres apostó por los disparos de media distancia y los centros en busca de sus delanteros, quienes no lograron marcar diferencia.

La jugada más destacada del encuentro llegó a balón parado, cuando Diego González parecía adelantar a los locales con un gran cobro de tiro libre. No obstante, tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió anular la anotación, apagando el grito de gol en las gradas.

El conjunto rojinegro no dejó de insistir, aunque con limitaciones evidentes, mientras que Tigres buscó aprovechar errores defensivos sin éxito, encontrándose con una zaga atenta que evitó mayores complicaciones.

En la segunda mitad, el arquero Camilo Vargas se convirtió en figura al salvar su arco con una notable atajada ante un disparo peligroso, acción que le valió el reconocimiento inmediato de la afición.

Desde el banquillo, Diego Cocca vivió el partido con intensidad , en contraste con la calma mostrada por el técnico rival, quien parecía conforme con el desempeño de su equipo, pese a la necesidad del triunfo.

Con este empate, Atlas y Tigres dejan en suspenso su clasificación y se jugarán todo en la última jornada. Los rojinegros visitarán al América, mientras que los felinos cerrarán en casa frente a Mazatlán, en un desenlace que promete ser dramático.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12.Camilo Vargas

DEFENSAS

21.Rodrigo Schlegel

28.Manuel Capasso

25.Jorge Rodríguez (73’ 13.Gaddi Aguirre)

3.Gustavo Ferrareis

199.Sergio Hernandez (73’ 6.Edgar Zaldívar)

MEDIOCAMPISTAS

27.Víctor Ríos

26.Aldo Rocha

15.Paulo Ramírez (63’ 8.Mateo García)

DELANTEROS

11.Diego González (73’ 251. Luis Gamboa)

19.Eduardo Aguirre (72’ 9.Agustín Rodríguez)

D.T. Diego Cocca

TIGRES

PORTERO

1 Nahuel Guzmán

DEFENSAS

23.Rómulo

28.Joaquim (17’ 11.Juan Brunetta)

27.Jesús Angulo (79’ 2. Francisco Reyes)

14 Jesús Garza

MEDIOCAMPISTAS

8.Fernando Gorriaran (46’ 33.Rafael Guerrero)

5.César Araujo

77.Ozziel Herrera (60’ 20.Marcelo Flores)

16.Diego Lainez

DELANTEROS

7.Ángel Correa

17.Rodrigo Aguirre (60’ 10.André-Pierre Gignac)

D.T. Guido Pizarro

SV