El ascenso de Fernando Mendoza se concretó cuando los Raiders de Las Vegas lo eligieron como la primera selección en la noche de ayer.

El mariscal de campo, de 22 años y con ascendencia cubana, no asistió al evento en Pittsburgh y decidió compartir el momento con sus seres queridos en su hogar en Miami.

Mendoza se convierte en el cuarto quarterback consecutivo elegido en la primera posición global, siguiendo a Cam Ward, Caleb Williams y Bryce Young. Además, es la décima ocasión en los últimos 12 años en que un mariscal de campo es tomado como la selección número uno.

No será apresurado a la alineación titular por los Raiders, que no han ganado un partido de playoffs en 24 años. Tendrá la oportunidad de aprender del QB Kirk Cousins, cuatro veces Pro Bowl, y del copropietario de los Raiders Tom Brady, el campeón de siete Super Bowls, a quien Mendoza idolatró mientras crecía.

La expectativa continuó con la segunda elección, donde los Jets optaron por David Bailey, un cazador de quarterbacks de Texas Tech, por encima de Arvell Reese.

Por su parte, Arizona eligió al corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love, con la tercera selección.

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