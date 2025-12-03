Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en "La Mañanera del pueblo" que irá al sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026, el cual se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., Estados Unidos.

"Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí. Ya viajaría el jueves. Mañana les platicamos cómo va a estar", apuntó la Mandataria Federal durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, aunque adelantó que será un viaje muy breve.

"Entonces, es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante", enfatizó la jefa de Estado. Respecto al evento, la presidenta dijo que su labor será abrir la "pelotita" del bombo en el que estará la selección de México.

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A, con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

En el evento se prevé la asistencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, así como de Mark Carney, primer ministro de Canadá. Ambos países junto con México albergarán la justa de la FIFA.

Sorteo del Mundial 2026: Lo que debes saber

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre. Gracias a este, las selecciones participantes en la competencia conocerán el camino que recorrerán a partir del 11 de junio del próximo año, la fecha en la que se inaugurará el torneo de selecciones más importante del mundo.

El Mundial 2026 tendrá un formato nuevo, ya que 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. La FIFA definió que la conformación de los bombos se daría con la Clasificación Mundial del pasado 19 de noviembre de 2025, además de que habrá normas específicas para garantizar el equilibrio competitivo, como evitar duelos entre países de la misma confederación y considerar la condición especial de las naciones anfitrionas, en este caso México, Estados Unidos y Canadá.

Este nuevo formato, y derivado de la cantidad de participantes, ampliará el número de partidos que se desarrollarán, por lo que se requerirá una logística más compleja tanto para las federaciones como para los países anfitriones.

También es importante saber que aunque el sorteo revelará los enfrentamientos de la fase de grupos, la información sobre estadios y horarios de cada partido se dará a conocer hasta el día siguiente, el sábado 6 de diciembre. El calendario contemplará aspectos como que no sean equipos de la misma confederación, pero también las distancias entre sedes y los mejores horarios para audiencias a nivel internacional. La distribución, según la FIFA, buscará equilibrar tiempos de viaje, sobre todo al considerar que los encuentros se jugarán en tres países con múltiples husos horarios.

