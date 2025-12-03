Michael Jordan nunca se ha resignado a perder. Desde sus anillos con los Bulls de Chicago hasta la construcción de su imperio empresarial, su nombre es sinónimo de dominio.

Sin embargo, su batalla más dura no está en una duela, sino en una corte federal. El juicio antimonopolio iniciado por su equipo, 23XI Racing, y Front Row Motorsports contra NASCAR ha comenzado, y lo que está en juego no es un trofeo, sino el alma y la estructura financiera del automovilismo estadounidense.

La imagen fue potente el lunes pasado en el tribunal: Jordan, sentado estoicamente, observando cómo sus abogados argumentaban que la familia France, los zares intocables de NASCAR desde 1948, han construido un monopolio ilegal que explota a los equipos, pilotos y patrocinadores.

El origen del conflicto

Todo se reduce al “Sistema de Charters”, que dicta que normalmente si se adquiere un equipo se es dueño de la franquicia para siempre en teoría, pero en NASCAR los “charters” son temporales. NASCAR puede revocarlos, lo que impide a los dueños construir valor real a largo plazo.

Mientras que en ligas como la NFL o la NBA los dueños son socios que comparten las ganancias masivas de la televisión, en NASCAR los equipos son tratados más como contratistas glorificados. Con el nuevo acuerdo televisivo de 7.7 mil millones de dólares entrando en vigor en 2025, los equipos exigían una tajada justa para dejar de operar en números rojos. NASCAR ofreció un aumento marginal y cláusulas que impedían demandar. Jordan dijo “no”.



Un futuro en el aire

Las repercusiones de este juicio reescribirán la historia. Si el juez o el jurado fallan a favor de Jordan, podríamos ver la desintegración del modelo actual. El tribunal podría ordenar que los “charters” sean permanentes, forzar una redistribución equitativa de los millones de la TV, o incluso obligar a la familia France a vender pistas para romper su control vertical del mercado.

Pero el riesgo es altísimo. Si Jordan pierde, NASCAR tendrá vía libre para ejercer represalias comerciales o simplemente ahogar a los equipos rebeldes quitándoles sus licencias. 23XI Racing, el equipo que emplea a Bubba Wallace y Tyler Reddick, y que ha traído una diversidad y frescura necesaria al deporte, podría desaparecer.

Consecuencias de un triunfo o derrota de Jordan

Fin del Monopolio: El tribunal podría obligar a la familia France a vender parte de sus activos (pistas o la propia organización) para fomentar la competencia.

El tribunal podría obligar a la familia France a vender parte de sus activos (pistas o la propia organización) para fomentar la competencia. Cambio Económico: Los equipos recibirían una porción mucho mayor de los ingresos televisivos, haciéndolos rentables.

Los equipos recibirían una porción mucho mayor de los ingresos televisivos, haciéndolos rentables. Franquicias Reales: Los equipos tendrían charters permanentes, aumentando su valor de reventa y estabilidad.



¿Y si pierde?

Riesgo de Desaparición: El equipo 23XI Racing podría perder sus charters, lo que les obligaría a correr como equipo “abierto” (sin ingresos garantizados ni lugar asegurado en carreras), lo que podría llevarlos a la quiebra.

El equipo 23XI Racing podría perder sus charters, lo que les obligaría a correr como equipo “abierto” (sin ingresos garantizados ni lugar asegurado en carreras), lo que podría llevarlos a la quiebra. Poder Absoluto: NASCAR consolidaría su control total sobre el deporte por décadas.



¿Qué piden en la demanda?

Jordan y sus socios alegan que la familia France (dueños de NASCAR desde su fundación) opera un monopolio ilegal que asfixia a los equipos. Sus argumentos principales son:

Sistema Injusto: NASCAR se queda con la gran mayoría de los ingresos de televisión (miles de millones de dólares) y apenas reparte migajas a los equipos, quienes asumen casi todos los costos y riesgos.

NASCAR se queda con la gran mayoría de los ingresos de televisión (miles de millones de dólares) y apenas reparte migajas a los equipos, quienes asumen casi todos los costos y riesgos. Control Total: NASCAR es dueño de la mayoría de las pistas clave y prohíbe a los equipos competir en otras carreras de autos stock que no sean de NASCAR.

NASCAR es dueño de la mayoría de las pistas clave y prohíbe a los equipos competir en otras carreras de autos stock que no sean de NASCAR. Charters no permanentes: A diferencia de la NBA o la NFL, donde si compras un equipo eres dueño de la franquicia para siempre, en NASCAR los “charters” son temporales. NASCAR puede revocarlos, lo que impide a los dueños construir valor real a largo plazo.

CT