Atlas Femenil cae ante Tigres en el Estadio Universitario

Tigres Femenil se quedó con los tres puntos en casa tras vencer 3-1 a Atlas Femenil en la cancha del Estadio Universitario . Aunque las “Amazonas” fueron sorprendidas en los primeros minutos por las Rojinegras, en la segunda mitad impusieron condiciones, le dieron la vuelta al marcador y consiguieron su tercera victoria consecutiva, además de mantener el invicto en lo que va del torneo.

Atlas Femenil se adelantó en el marcador para sorpresa de propios y extraños, luego de aprovechar un error en la zaga defensiva de Tigres. En un tiro de esquina, Dirce Delgado peinó el balón en el primer poste y dejó el esférico a modo para Karen Flores, quien apareció en el segundo poste y, con un remate de pierna derecha, marcó el 0-1 a favor de las Rojinegras.

La respuesta de Tigres Femenil no se hizo esperar y, diez minutos después, lograron el empate. Chrestinah Kgatlana aprovechó un trazo largo, ingresó al área con potencia, superó la marca rival y con un disparo cruzado venció a Camila Vázquez para el 1-1.

El encuentro se mantuvo cerrado, con una intensa disputa en el mediocampo, situación que se vio acentuada por la lluvia que cayó sobre el Estadio Universitario, haciendo el desarrollo del juego más complejo para ambos conjuntos.

Para la segunda mitad, las “Amazonas” mostraron todo su poder ofensivo. Diana Ordóñez recibió un pase filtrado por la banda derecha y, ante la complacencia de la defensa rojinegra, definió con potencia para poner el 2-1 y desatar la fiesta en las gradas.

Minutos más tarde, en una jugada muy similar, Tigres Femenil amplió la ventaja. Jheniffer Da Silva Cordinali ingresó al área sin marca y, con un toque suave y cruzado, sentenció el encuentro con el 3-1 definitivo.

La noche se tornó aún más complicada para Atlas Femenil cuando se les concedió un penalti a favor; sin embargo, Brenda Ceren no logró convertir, ya que Itzel González atajó el disparo para coronar una destacada actuación bajo los tres palos.

Con este resultado, Tigres Femenil se ubicó en el noveno lugar de la tabla con 10 unidades, mientras que Atlas Femenil permanece en la parte baja, en el décimo quinto puesto , con apenas un punto en lo que va del semestre.

