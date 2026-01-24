Con una sólida actuación de Luis Iván Rodríguez y un Grand Slam de Connor Hollis, los Charros de Jalisco se colocaron a una sola victoria de conquistar el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico , luego de imponerse con autoridad en el Estadio Panamericano por pizarra de 8-0 ante los Tomateros de Culiacán en el tercer juego de la Serie Final.

La novena jalisciense marcó el rumbo del encuentro desde el primer inning, cuando Connor Hollis castigó temprano al pitcheo guinda al conectar un jonrón de cuatro rayitas que silenció cualquier intento de reacción visitante. El batazo de cuatro esquinas desató la euforia en las tribunas y significó un golpe anímico del que Tomateros nunca logró reponerse.

Otra de las figuras destacadas fue el “Shocker” , quien trabajó a lo largo de cinco rollos y un tercio en los que permitió siete imparables y recetó tres chocolates, siendo el principal artífice de la blanqueada. Rodríguez tuvo la capacidad de resolver con temple cualquier complicación, apoyado por una defensiva oportuna que respondió en los momentos de mayor exigencia.

Por tercer juego consecutivo, los relevistas guindas tuvieron que empezar a trabajar de manera repentina, luego de que su abridor, Fineas Del Bonta-Smith, no lograra frenar el poderío albiazul, responsable del Grand Slam que consiguió Charros, se bajó del montículo en apenas una entrada y dos tercios de lanzamientos en los que cargó con la derrota de su equipo.

Sin embargo, a diferencia de los otros dos compromisos pasados, el bullpen culichi tampoco pudo hacer mucho para contener la ofensiva local . Clay Helvey tuvo un largo relevo de tres rollos, pero no se salvó del ataque jalisciense y, bajo su serpentina, cayeron otras dos anotaciones.

En la cuarta entrada, Reynaldo Rodríguez logró llegar a tierra prometida tras un error en el fildeo de Luis Verdugo. Posteriormente, al siguiente capítulo, el mismo Rodríguez produjo una rayita con un roletazo de out que mandó a Hollis a tocar el plato.

En total, Tomateros utilizó a cinco relevistas y, a excepción de Víctor González y Fernando Olguín, el resto fue responsable de, al menos, una carrera de Jalisco. Bligh Madris y Mateo Gil se sumaron a la ofensiva con sencillos productores para sellar el triunfo que pone a Jalisco cerca de la gloria.

Por su parte, el bullpen de Jalisco también estuvo a la altura , preservando la ventaja y colgando ceros muy cruciales. Este domingo 25 de enero en punto de las 17:00 horas, Jalisco podría conquistar su cuarto título en caso de doblegar a Culiacán.

Las claves de la victoria

Pitcheo impecable: Luis Iván Rodríguez trabajó a lo largo de cinco entradas y un tercio en los que toleró siete imparables, pero no permitió ni una sola carrera. Sus lanzamientos fueron claves para que la ofensiva visitante se fuera en blanco, mientras él estuvo en el montículo.

Discreto, pero cumplidor: Pese a no tener los reflectores como otros de sus compañeros, Connor Hollis representó un dolor de cabeza para la defensiva guinda, ya que se fue de 3-3 y consiguió el jonrón de cuatro carreras.

Tomateros desconectados: El equipo guinda cometió tres errores y, además, uno de sus relevistas, Miguel Vázquez le dio un pelotazo a Connor Hollis justo en la mano derecha, dando una clara muestra de su falta de concentración dentro del diamante.

Eficiente: Michael Wielansky fue otro jugador destacado a la ofensiva, luego de irse de 3-5, sumar 2B y anotar dos carreras.

Bullpen a la altura: Jalisco utilizó a Miguel Aguilar, Mario Meza, Jared Wilson e Isaac Jiménez como relevistas y, entre todos, sólo se toleró un hit, dos bases por bolas y se abanicaron a tres peloteros.

SV