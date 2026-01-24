El regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano estuvo más cerca de lo que se pensaba. El propio técnico argentino confesó que tuvo la opción de dirigir a Rayados de Monterrey y coincidir con Sergio Ramos, pero decidió rechazar la propuesta para asumir el reto de dirigir al Sevilla en LaLiga.

El propio Almeyda confirmó la situación en conferencia de prensa, donde explicó que la posibilidad de llegar a Monterrey fue real, aunque finalmente se decidió por el proyecto del club andaluz. Además, destacó el respeto que siente por Sergio Ramos, con quien mantiene una relación cordial, pese a no haber coincidido profesionalmente.

“Sergio Ramos sabe, por gente conocida que tenemos, el respeto que le tengo como futbolista”, declaró el ‘Pelado’ en conferencia de prensa. “Estuve a punto de entrenarlo en el Monterrey y me decidí por venir a Sevilla en su momento”, reveló.

Ramos se incorporó a Rayados en febrero de 2025 y permaneció en el club regiomontano solo un torneo más, mientras que Almeyda cerró su etapa con el AEK Atenas a mediados de ese año, momento en el que pudo haberse dado el reencuentro en la Liga MX.

En otro tema, el estratega fue cuestionado sobre los reportes que señalan a Sergio Ramos como posible accionista del Sevilla. Almeyda evitó entrar en polémica y aseguró que ese tipo de asuntos no forman parte de sus responsabilidades como director técnico.

El Sevilla atraviesa una etapa complicada: el equipo se mantiene cerca de la zona de descenso. Almeyda acumula 23 partidos al frente del conjunto de Nervión, con un balance de ocho triunfos, tres empates y 12 derrotas, y tiene contrato hasta junio de 2027, reafirmando su intención de mantenerse en el cargo.

SV