NFL: ¿Dónde ver EN VIVO Seahawks vs. Rams?

La NFC estará definida en un choque de alto impacto entre dos rivales del Oeste de la Conferencia que se conocen a la perfección y pelearon hasta el final por la primera siembra, que terminó en manos de los Halcones Marinos.Será la tercera vez que crucen sus caminos en una Postemporada, los Rams ganaron en las temporadas 2004 y 2020, aunque Seattle ha triunfado en 29 de 55 partidos a lo largo de las campañas y este año dividieron las victorias para los locales en ambas ocasiones, con solo tres puntos de diferencia entre ambos marcadores.En el lado californiano han tenido más problemas de los esperados durante la Postemporada ante Carolina y Chicago, donde casi pierden en tiempo extra en una noche apagada de Matthew Stafford con 31.6 de rating, sumado a las cuatro capturas que sufrió contra mucha presión de los Bears.Al ataque, Kyren Williams deberá seguir con buen ritmo (dos anotaciones la semana pasada) y tiene que aparecer el veterano receptor, Davante Adams para darle opciones a Stafford y un respiro a Puka Nacua. Por su parte, hombres en defensa como Byron Young, líder en capturas del equipo, necesitan presionar a Sam Darnold, lastimado del oblicuo y, de la mano de otro como Jared Verse, limitar la efectividad y variantes.Seattle está más fresco, de clima, viaje y mente, al dominar desde la jugada uno a San Francisco en la Ronda Divisional, el único partido que han disputado estos Playoffs. Darnold no tuvo que exponerse mucho lesionado con solo 17 intentos de pase, mientras por tierra lograron 175 yardas, 15 más de las que los Rams le otorgaron a los Bears, pero no tendrán a Zach Charbonnet para hacer mancuerna con Kenneth Walker III. La amenaza aérea de los Seahawks es de cuidado con Jackson Smith-Njigba, Cooper Kupp y Rashid Shaheed.Frenar una ofensiva tan explosiva y dinámica como la de Los Ángeles por aire será complicado, pero Seattle es el equipo que menos yardas permite por recepción (9.6) y por tierra registraron la tercer menor cantidad (mil 563).HOY EN TVSeahawks vs. RamsCanal: Canal 5Horario: 17:30 hrs.