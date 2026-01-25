NFL: ¿Dónde ver EN VIVO la final de la Conferencia Americana, Patriots vs. Broncos?

El festejo en Denver por volver a la antesala del Súper Bowl duró los pocos minutos que tardó el entrenador en jefe, Sean Payton en anunciar que el mariscal, Bo Nix había sufrido una lesión y su temporada terminaba, por lo que el duelo entre quarterbacks de la misma generación contra Drake Maye tendrá que esperar.

La baja de Nix será el factor clave para los Broncos y su ofensiva que estará manejada por Jarrett Stidham (ante el equipo que lo tomó en el Draft), quien no ha visto actividad por un largo periodo y tendrá toda la presión encima. El lado positivo para los de Colorado sería con algunos regresos, como el corredor JK Dobbins, el centro, Luke Wattenberg o los receptores, Pat Bryant y Troy Franklin para acompañar a Courtland Sutton, quien no ha rendido a su máximo nivel en el cierre de campaña.

Denver es casi una fortaleza con 15 victorias en 18 partidos en casa los últimos dos años (sumado a cuatro triunfos sin derrota contra los Pats en casa) y la defensa que provocó cinco pérdidas de balón ante Buffalo, lideró la liga en yardas por jugada (4.5), fue segunda en yardas totales (278 por juego) y tercera en puntos permitidos (18.3) tendrá que sacar la casta contra un equipo que ha demostrado ser igual de completo.

Nueva Inglaterra, que llegaba con un prodigioso ataque en manos de Drake Maye, ha demostrado que también en la parte defensiva puede controlar los partidos como lo ha hecho en esta Postemporada ante Chargers y Texans. Contra C.J. Stroud sumaron cuatro intercepciones, cifra de la que Stidham debe cuidarse. A la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos (18.8) también volverían piezas como Robert Spillane, Milton Williams y Khyiris Tonga, fortaleciendo aún más las barreras.

También podemos considerar el ataque patriota como uno de máxima eficiencia con 6.2 yardas por jugada en promedio para encabezar la NFL, anotan casi 29 puntos por encuentro para ser la segunda mejor y se llevaron el bronce este año en yardas totales por semana (379.4), con elementos como Rhamondre Stevenson y Stefon Diggs.

Todas las miradas en Denver estarán puestas en Jarrett Stidham, el mariscal que suplirá a Bo Nix en circunstancias que parecen adversas para él, sobre todo por la inactividad, conexión con sus compañeros y, si bien hay mariscales suplentes que triunfaron, todos tuvieron actividad durante la temporada.

De hecho, son ocho mariscales suplentes que han logrado reemplazar al titular en algún punto y han levantado el trofeo Vince Lombardi: Earl Morrall en el Super Bowl V; Jim Plunket en el XV y XVIII; Doug Williams en el XXII; Jeff Hostetler para el XXV; Kurt Warner el XXXIV; Trent Dilfer en el XXXV; Tom Brady el XXXVI y Nick Foles la edición LI.

HOY EN TV

Patriots VS. Broncos

Canal: Canal 5

Horario: 14:00 hrs.