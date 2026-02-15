Atlas, entre la fragilidad defensiva y la sequía goleadora

El Atlas de Diego Cocca atraviesa un momento de incertidumbre que va más allá de un resultado adverso. Tras seis jornadas disputadas en el Clausura 2026, los números revelan un equipo en búsqueda de equilibrio : tres victorias, un empate y dos derrotas que lo sitúan en la octava posición con 10 unidades. Sin embargo, no todo el panorama es sombrío para los rojinegros; el equipo registró un arranque de torneo sólido, logrando triunfos clave que hoy funcionan como un colchón de oxígeno.

Estas unidades obtenidas en el inicio son fundamentales en la lucha institucional por alejarse de los últimos puestos de la tabla de cocientes, otorgando una estabilidad numérica que permite trabajar bajo una presión distinta a la de temporadas pasadas.

A pesar de este arranque positivo, la estadística actual expone las dos grandes grietas del proyecto: la falta de pegada y una defensa que aún no termina de cuajar. La salida de Uros Durdevic hacia Rayados de Monterrey ha dejado un vacío táctico que el equipo no ha logrado llenar. "Djuka" no solo era el referente en el área, sino el desahogo de un sistema que hoy sufre para concretar jugadas ofensivas. Sin su goleador, el Atlas carece de esa jerarquía necesaria en el último toque, dejando a Eduardo Aguirre demasiado aislado y con una carga de responsabilidad que no se traduce en contundencia y en Agustín Rodríguez con una duda que pronto se disipará.

En la retaguardia, el panorama presenta retos de cohesión. Los refuerzos Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel llegaron con la consigna de ser la nueva muralla rojinegra , pero en el terreno de juego el entendimiento entre ambos luce incompleto. Las descoordinaciones en las marcas han costado puntos valiosos, mientras que en el banquillo, el español Rober Pier observa sin haber sumado minutos en lo que va del certamen, una decisión técnica que resalta ante la fragilidad de los centrales titulares; esto sin olvidar las fallas que ha presentado, de manera irreconocible, Camilo Vargas.

¿Qué sigue para Atlas?

El calendario ofrece a Cocca una ventana de oportunidad antes de la Fecha FIFA de marzo. Los Zorros enfrentarán una serie de compromisos que parecen a modo para recuperar la confianza y sumar de a tres puntos. Recibirán al Atlético de San Luis el 21 de febrero, visitarán a FC Juárez el 27 y volverán al Jalisco para enfrentar a Tijuana el 4 de marzo. Estos rivales, junto con el duelo ante Querétaro el 21 de marzo, representan la oportunidad ideal para escalar posiciones.

No obstante, la verdadera prueba de fuego llegará en la Jornada 10 , cuando el Estadio Jalisco reciba el Clásico Tapatío ante Chivas el 7 de marzo, seguido de una visita de alta dificultad ante el bicampeón Toluca en el Nemesio Díez el día 14. Estos encuentros definirán si el Atlas puede transformar su buen inicio en una candidatura seria a la liguilla o si la ausencia de gol y los desajustes defensivos frenarán su evolución en el torneo.

Calendario rojinegro

Jornada 7 Atlas vs San Luis 21 de febrero Estadio Jalisco

Jornada 8 FC Juárez vs Atlas 27 de febrero Estadio Benito Juárez

Jornada 9 Atlas vs Tijuana 4 de marzo Estadio Jalisco

Jornada 10 Atlas vs Guadalajara 7 de marzo Estadio Jalisco

Jornada 11 Toluca vs Atlas 14 de marzo Estadio Nemesio Díez

Jornada 12 Atlas vs Querétaro 21 de marzo Estadio Jalisco

Sus números

6 juegos jugados

3 ganados

1 empatado

2 perdidos

6 goles a favor

7 goles en contra

8 lugar en la tabla general

10 puntos

