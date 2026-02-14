A Cocca le preocupa la falta de gol

Tras la caída del Atlas por 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, el director técnico Diego Martín Cocca compareció ante los medios con un semblante de autocrítica, pero también de paciencia ante el proceso que atraviesa su plantilla.

El estratega argentino no ocultó su preocupación por el desempeño del equipo, especialmente en la generación y definición de jugadas, reconociendo que la diferencia de planteles pesó en el marcador final y es que los tapatíos tienen seis goles en seis partidos.

“Me preocupa el tema ofensivo, pero me preocupa, como me ocupa, ¿no? Tuvimos varias situaciones hoy. Lógicamente, no tenemos la jerarquía de los jugadores de Pachuca a la hora de seguir, pero tenemos que trabajar, tenemos que mejorar; tenemos un refuerzo que tenemos que poner a adaptarse al futbol mexicano y a nuestro equipo. Así que mucho trabajo por delante”, señaló el timonel rojinegro, haciendo énfasis en la necesidad de integrar cuanto antes a las nuevas piezas del plantel.

Cocca también destacó que, a pesar de los errores puntuales, como el del guardameta Camilo Vargas, el esfuerzo colectivo estuvo presente, aunque faltó la claridad que sí tuvo el rival para sentenciar el encuentro desde media distancia.

“No, yo creo que no hay que sacarle mérito a Pachuca; el Pachuca tiene jugadores de jerarquía, dos de los goles fueron de lejos, unos pusieron al lado de un palo, y el equipo se entregó, el equipo disputó, el equipo intentó ir para adelante, tuvimos muchas situaciones de gol que también erramos, de los de los palos, algunas que nos apuramos, pero bueno, creo que es parte de la evolución, del crecimiento”, añadió. Finalmente, recordó que la regularidad fuera de casa sigue siendo la asignatura pendiente para consolidar su proyecto en este Clausura 2026.

Próximo compromiso: Retorno al Estadio Jalisco

Los Zorros buscarán darle la vuelta a la página rápidamente cuando regresen a su fortaleza, el Estadio Jalisco, para enfrentar al Atlético de San Luis el próximo sábado 21 de febrero. Este duelo, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, está programado para las 17:00 horas.

Para Diego Cocca, este partido representa la oportunidad ideal de recuperar la solidez defensiva y reencontrar el gol ante su afición. Tras el descalabro en Pachuca, sumar tres puntos en casa es vital para no alejarse de los puestos de clasificación directa en la tabla general.

YC