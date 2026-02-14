Atlas cae ante Pachuca y corta su buen paso

Los rojinegros del Atlas sufrieron un doloroso descalabro al caer 3-1 ante el Pachuca en el Estadio Hidalgo, dentro de la Jornada 6 del Clausura 2026. El tropiezo corta el buen momento que venía mostrando el equipo dirigido por Diego Cocca y lo hace perder terreno en la tabla general.

El cuadro hidalguense abrió el marcador al minuto 18 por conducto de Oussama Idrissi, quien aprovechó un grave error del arquero Camilo Vargas. El guardameta colombiano volvió a equivocarse en una jugada determinante, sumando ya varios fallos que le han costado goles importantes a los Zorros. Antes del descanso, al 41’, Bryan García amplió la ventaja para los Tuzos.

En la segunda mitad, Atlas reaccionó y logró descontar al 64’ mediante un penal bien ejecutado por Alfonso González. Sin embargo, la esperanza duró poco, pues al 67’ apareció Salomón Rondón con un golazo que sentenció el encuentro.

Con la derrota, Atlas se queda con 10 puntos y pierde posiciones, mientras Pachuca llega a 11 unidades y escala en la clasificación.

SV