La histórica esquiadora mexicana Sarah Schleper fue descalificada en la prueba del slalom gigante de esquí alpino este domingo, poniendo fin a su participación en Milano-Cortina 2026, los séptimos Juegos Olímpicos de Invierno de su carrera.

Pese a la intención de la deportista de culminar su brillante trayectoria con una actuación memorable, un error la dejó descalificada en su última prueba.

Con dolor en la mirada, Sarah —quien horas antes presenció el debut de su hijo Lasse Gaxiola en la misma prueba— explicó que su ausencia se debió a un problema con sus esquís, ya que uno de ellos tenía un milímetro más de lo permitido.

"Me descalificaron. Hay unas reglas en los esquís: en esta parte deben medir 50 milímetros y yo estaba en 51. No sé por qué. Los medí anoche y me descalifican. Es terrible, no es la manera en la que quiero despedir a mi deporte, pero todavía tenemos mañana y espero que Lasse (Gaxiola, su hijo) pueda aliviar ese dolor" , mencionó en entrevista con Claro Sports.

Schleper, quien había completado su primer descenso con un tiempo de 1:08.95 que la colocaba en la posición 44, compartió en entrevista la ilusión de terminar todas sus pruebas en la justa invernal. Ese deseo se desvaneció, aunque su enorme desempeño quedó lejos del olvido.

Con el corazón lleno, ella y el resto de la delegación de México volverán en las siguientes horas para recibir el cariño de los aficionados, quienes sin importar el horario se mantuvieron atentos a sus competencias en tierras italianas.

